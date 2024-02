Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 26 de febrero al 1 de marzo

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este lunes qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para la semana del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Defienda sus intereses y alce la voz. Si no se siente cómodo con un plan o situación, dígalo sin miedo, incluso si se trata de una invitación de su pareja. Explíquele sus razones y pida respeto a su punto de vista. Aunque la incertidumbre se haga presente en su lugar de trabajo, mantenga la perspectiva en alcanzar las metas.

Tauro

Si el compromiso en su pareja no está equilibrado, esta semana se invertirán los papeles y quien ama más, se dejará amar. No olvide que la armonía y el cariño van de la mano. En su negocio, es momento de valorar sus tarifas y considerar si no está perdiendo clientes por sus altos costos. Evalúe su estrategia.

Géminis

Si está pensando en su futuro, incluya a su pareja como un factor en la ecuación, sobre todo si se trata de una relación seria y han hablado de un porvenir juntos. De no hacerlo, podría dejar una herida profunda en la otra persona, quien lo interpretará como traición.

Cáncer

Si su relación se torna en un campo de batalla, es momento de detener los ataques y replantear las bases de su unión. Con su pareja debe buscar un ambiente de cooperación y apoyo mutuo, no vivir peleando. En lo laboral, un tema pendiente se manifiesta como un reto que deberá solucionar con urgencia.

Leo

Estos días podrá aprender a mantener la armonía en su relación. Con su pareja busque crear un frente común, una posición que los mantenga unidos y les permita enfrentar la vida con fortaleza, empatía y apoyo mutuo. Si en el trabajo se siente estancado en un ciclo de mediocridad, busque nuevas opciones.

Virgo

Si sus promesas se quedan en el aire, su pareja se decepcionará. Estos días haga planes concretos para volver realidad aquello que ha dicho que hará y cumpla su palabra. Esto será muy importante para su relación. Recupere la pasión por su trabajo y enfoque sus esfuerzos para alcanzar la excelencia.

Libra

Puede que haya sido muy duro con su pareja al expresar sus opiniones, busque la forma de corregir el camino y sanar las heridas que le provocó en su autoestima. Alguien le dará un argumento que le hará ver sus errores, recuerde que no siempre tiene la razón. Si es necesario, ofrezca una disculpa.

Escorpio

Dedique tiempo al amor. Deberá hacerse más presente en su relación y demostrar a su pareja que está comprometido con ella, solo así ella sabrá que es una prioridad y que su proyecto juntos tiene futuro. Analice su negocio para comprobar si hay oportunidad de expandirse y crecer. Use datos duros para plantear su estrategia.

Sagitario

Necesita ser honesto con su pareja Si está haciendo promesas que no piensa cumplir, solo para enmendar las cosas, los problemas podrían regresar como una avalancha a destruir su relación. Para salvar su vínculo, haga compromisos reales y sinceros. Si en el trabajo enfrenta dificultades, use la imaginación parta encontrar soluciones creativas.

Capricornio

Necesita organizar mejor su tiempo estos días. Si bien su compromiso con el trabajo y sus responsabilidades por cumplir le toman muchas horas, no debe dejar de lado a su pareja. Considere el amor como una prioridad. Si su empleo actual no le permite crecer y consume todo su tiempo, busque nuevas alternativas.

Acuario

Cuide y procure a su pareja, demuéstrele su cariño con pequeños detalles llenos de amor, como prepararle una comida que puedan disfrutar juntos. Haga actividades que le permitan entretenerse y crear. Combata la incertidumbre recordando que hay cosas que toman tiempo.

Piscis

Es tiempo de jerarquizar sus emociones y comprender su verdadera causa. Si experimenta celos cuando su pareja demuestra atención a otras personas, analice de dónde viene este sentimiento y considere importante no convertirlo en un tema de discusiones. También reconozca sus logros, avances y éxitos alcanzados, sobre todo en el ambiente laboral.