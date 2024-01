Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 26 de enero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco. Esta semana traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para la semana del 21 al 26 de enero.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su cuenta de Facebook.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries



Es una semana de tomar decisiones y alejarse de personas que solamente los obstaculizan en sus metas. Todo el mundo se está fijando en ustedes y están atrayendo malas energías. Su mejor día será el miércoles, podrán cerrar contratos, realizar juntas importantes, avanzarán mucho en cuestiones laborales, es un año fundamental para crecer económicamente, tienen que concentrarse en sus objetivos.



Podrán realizar un viaje el próximo mes o en semana santa. Vienen proyectos nuevos a nivel sentimental o profesional. Denle continuidad a los trámites que están realizando. Vendrán cambios en su mentalidad. Una persona influyente les permitirá crecer económicamente, verá sus capacidades y apostará por sus habilidades. Sus números de la suerte 7 y 33, y sus colores azul y naranja.

Tauro



Será una semana de tomar decisiones, tienen que empezar a creer en ustedes y verán resultados positivos en la cuestión laboral y de estudios. Tienen que realizarse chequeos médicos para que enfermedades no les quiten el tiempo. La confianza en ustedes mismos los ayudará a cerrar negocios o mejorar su economía, vendrán grandes ganancias.



Tienen que mejorar sus hábitos y estar más equilibrados en términos de sueños y alimentación, hagan ejercicio. No platiquen sus planes a los demás, únicamente a las personas en quienes saben que pueden confiar. Llegará la abundancia, pero cuidado con la soberbia. Su mejor día será el lunes, sus números de la suerte el 13 y 17, y sus colores rojo y amarillo.

Géminis



Será una semana de mucho trabajo, tendrán que trazar un plan de vida. Tienen que controlar sus impulsos, en ocasiones sus decisiones no serán las correctas, pero tienen la oportunidad de volver a comenzar si tienen claros sus objetivos. Cuiden mucho su salud gastrointestinal, el estrés los está afectando. Tienen que confiar en ustedes mismos y no contar sus planes a los demás.



Lograrán todos sus sueños, llegará un amor muy compatible, probablemente de los signos Libra o Sagitario. Pongan en acción todas las ideas que tienen para que se sientan mejor con ustedes. Cuidado con chismes y personas que únicamente les causan problemas. Esta semana será de mucha abundancia, podría ser un buen momento para comprar un boleto de la lotería. Su mejor día será el jueves, sus números de la suerte el 5 y 16, y sus colores verde y blanco.

Cáncer



Se sentirán fuertes y determinados. Su mejor día será el lunes, pero toda la semana será positiva en cuestiones laborales. Podrán pagar las deudas que debían y se encontrarán con personas que les pedirán perdón por el pasado. Si están buscando un bono o un aumento de sueldo, es el momento de pedirlo. Terminen con todos los trámites que han iniciado.



Cuiden mucho a sus seres queridos, podría haber alguna enfermedad o problemas legales en la familia. Tienen que ser constantes para alcanzar el éxito. Es un buen momento para encontrar una pareja estable o consolidar su relación. Esta semana pidan el milagro que tanto desean, verán que se cumplirá en el corto plazo, tendrán mucha abundancia, piensen en grande. Sus números de la suerte serán el 15 y el 18, y sus colores dorado y plateado.

Leo

Es momento de crecer. Hace poco probablemente enfrentaron una mala racha al terminar su relación de pareja o tener problemas en el trabajo, pero tienen que aprender las lecciones. Su mejor día será el martes, podría llegar un dinero extra. Tienen que seguirse preparando para alcanzar el éxito, no se enfrasquen en problemas ni le den importancia a lo que digan los demás. Sus números de la suerte serán el 8 y 27, y sus colores blanco y naranja.

Virgo

Será una semana de éxitos. Regresarán personas pidiéndoles perdón. Obtendrán reconocimiento y se sentirán con energía para salir adelante. Llegarán amores nuevos y fugaces, pero cuidado con relaciones prohibidas. No se queden con quienes no aman solamente por miedo a la soledad. Alguien de su familia les propondrá un negocio, acéptelo, será positivo para sus finanzas.



Tiren todo lo que no necesitan para limpiar la energía de su casa y empezar a crecer. Acérquense a aquellos que tengan buena energía. Podría comprar un coche próximamente o algún electrónico. Pongan atención a su salud, especialmente mental, el estrés los está afectando, relájense y mediten. Su mejor día será el jueves, sus números de la suerte 1 y 9, sus colores rojo y azul.

Libra

Será una semana de mucho trabajo. Una persona los necesita y sabrán apoyarla. Enfrentarán mucho estrés, pero sacarán adelante proyectos que estaban pendientes. Busquen relacionarse con personas importantes para su proyecto de vida del 2024, encuentren la manera de seguir creciendo, estudien y vayan por proyectos nuevos. No dejen que la culpa y el miedo los afecten, esta semana inviertan en ustedes.



Van a empezar a expandir su fuerza, alguien del extranjero podría apoyar su carrera. Si están solteros, aparecerán personas muy compatibles. Hay abundancia, estabilidad y crecimiento, es un buen momento para invertir en un inmueble y en aquello que desean. Su mejor día será el lunes, sus números de la suerte el 2 y el 30, sus colores naranja y amarillo.

Escorpión



Podrán resolver cualquier problema que se les presente. Habrá mucho trabajo y estrés, pero podrán afrontarlo. Llegará el dinero que están esperando. Cuidado con las personas que están mintiendo, ustedes mismos sean honestos si no quieren tener problemas después. Sentirán muchas ganas de salir adelante y se preocuparán más por su alimentación y salud. Si no tienen pareja, llega la posibilidad de un nuevo amor.



Cuidado con las envidias, tienen que buscar cómo protegerse. Un familiar les pedirá consejo o ayuda económica, apóyenlo, será positivo para curar heridas del pasado. Cuidado con su mal humor y pensamientos negativos, tienen que ser constantes, aunque se tarden en lograr sus metas, vayan tras todos sus proyectos. Controlen sus sentimientos y aléjense de personas que los afectan, no busquen venganza. Su mejor día será el viernes, sus números de la suerte el 20 y el 28, sus colores amarillo y rojo.

La vidente suele hacer horóscopos semanales. Foto: Instagram @mhoni1

Sagitario

Será una semana de abundancia y estabilidad, de resolver y aclarar situaciones. Se sentirán con seguridad, les están funcionando los buenos hábitos que han adoptado, denles continuidad. Podría llegar un dinero inesperado que les permitirá estar más estables económicamente, pero administren bien e inviertan, especialmente en un nuevo negocio.



Se les acercará alguien con un interés legítimo de iniciar una buena relación. Pónganse en contacto con la naturaleza, eso los ayudará a reinventarse y sentirse bien. Paguen todas sus deudas para estar tranquilos. Tendrán buena suerte en los juegos de azar. Su mejor día será el lunes, sus números de la suerte 10 y 14, y sus colores verde y rojo.

Capricornio

Tiene que mantener la calma, deberán concentrarse y buscar acuerdos para resolver los problemas. Cuidado con las personas deshonestas y envidiosas, y con parejas del pasado que podrían afectarlos con chismes. Si van a invertir su dinero, apuesten solamente en negocios seguros. No caigan en los excesos, busquen cómo purificar su cuerpo, hagan ejercicio y no se enfrenten a problemas con personas tóxicas.



Tienen la oportunidad de pasar un buen momento, vienen viajes. Van a seguir brillando y tendrán estabilidad económica, sigan avanzando, realicen todos los trámites que necesitan. Su mejor día será el martes, sus números de la suerte el 4 y el 25, y sus colores rojo y amarillo.

Acuario

Es el momento de empezar a crecer, salgan de viaje, regálense aquello que desean, todo comenzará a tener sentido, se sentirán más maduros y podrán salir de sus deudas o iniciar un negocio propio. Vienen nuevos amores compatibles, podrían recibir una propuesta de matrimonio. Cuiden mucho su salud, tomen más agua y no piensen de más, no le den tanta importancia a aquello que no la tiene.



Nunca dejen que su inocencia los lleve a cometer errores. El dinero llegará a sus manos, podrían hablarles sobre una nueva oferta laboral, tienen que ver siempre hacia adelante. Deberán ayudar a su familia a resolver cuestiones económicas. Su mejor día será el miércoles, sus números de la suerte 6 y 23, y sus colores verde y rojo.

Piscis

Sigan adelante y no tengan miedo, van por buen camino y podrán salir de deudas y sanar su economía. En el trabajo, reconocerán todo su esfuerzo, solo aléjense de chismes. Su mejor día será el martes, podrán cerrar un negocio. Ya saben a dónde van y qué es lo que necesitan para empezar a crecer, pero irán poco a poco. Cuiden su dinero, no gasten en aquello que no necesitan.



Destacarán en las relaciones públicas, aprovechen para brillar, quítense los miedos del pasado, podrían realizar un cambio de imagen para mejorar su seguridad. Viene un cambio de casa o de ciudad para progresar y tener más abundancia. Busquen la conexión con la naturaleza. Sus números de la suerte son 3 y 21, y sus colores naranja y rojo.