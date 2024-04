Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 18 de abril

Estos son los horóscopos de la mística para la semana del 15 al 18 de abril de 2024. Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas , dio a conocer este lunes qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con Publimetro México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

La carta del ermitaño marca que se presentará el momento correcto para resolver problemas. Emplee sus fuerzas y tenacidad para encontrar soluciones ágiles. Su mejor día será el martes. Sus números de la suerte son el 11 y 16. Vista de rojo y blanco para atraer la prosperidad. Sea discreto con sus éxitos y disfrute de reinventarse como persona.

Tauro

La carta del As de bastos le señala que deberá ser firme en sus decisiones para alcanzar aquello que emprenda. Estos días podrá aprender y ejercer su liderazgo en el trabajo, sea empático y eficiente. Su mejor día será hoy. Sus números mágicos son el 24 y 27. Encontrará compatibilidad en acuario, virgo y capricornio. Si un grupo de amigos le invita a un viaje, acepte la aventura y renueve sus energías.

Géminis

La carta del mundo le indica que es momento de expandir sus horizontes, venza sus limitaciones y aventúrese a explorar nuevos destinos, ya sea visitar otros países o abrirse a nuevas formas de experimentar la vida. Su mejor día será el miércoles. Sus números de la suerte son el 18 y 30. Vístase de rojo y amarillo para atraer la buena fortuna. Puede que esta semana necesite reclamar la atención de los demás, pero no caiga en el egocentrismo.

Cáncer

La carta del mago se traduce en que, si evita las distracciones, podrá manifestar sus metas y objetivos. Aléjese de situaciones románticas que perturben su energía. Su mejor día será el jueves. Sus números de la suerte son el cuatro y el 23. Vístase de amarillo y azul para atraer la buena fortuna. Estos días concéntrese en reinventarse y buscar el balance entre su mente, su cuerpo y sus emociones.

Leo

La carta de la rueda de la fortuna le dice que este es el inicio de un ciclo lleno de oportunidades y éxito. Confíe en su potencial y en sus capacidades para alcanzar sus metas. Su mejor día será el viernes. Sus números mágicos son el nueve y el 13. Elija el amarillo y el naranja para atraer la buena suerte. Encontrará compatibilidad en personas de sagitario, piscis y aries. No se sabotee y dese la oportunidad de ser feliz.

Virgo

La carta del diablo le hace un llamado a la precaución y a no confiar en exceso en los demás. Cuídese de enemigos ocultos, pero no deje que el miedo le frene. Su mejor día serpa el miércoles. Sus números de la suerte serán el seis y el 33. Atraiga la buena fortuna con los colores plata y rojo. Concéntrese en su autenticidad y recuerde que la felicidad no reside en lo material.

Libra

La carta de la templanza le recuerda la importancia de ser paciente y constante para alcanzar sus objetivos. Recuerde que cada paso es importante y lo lleva más cerca de sus metas. Sus números de la suerte son el uno y el 26 y sus colores afortunados el amarillo y el rojo. Podría encontrar compatibilidad en géminis y acuario. Si alguien el pasado vuelve, dele el beneficio de la duda.

Escorpio

La carta del As de oros le habla de un ciclo afortunado, en el que es su momento de brillar. Contará con el visto bueno de los astros en todo lo que emprenda. Hoy será su mejor día, úselo para plantearse objetivos ambiciosos. Sus números de la suerte son el 15 y el 19. La abundancia le llegará con los colores blanco y azul. Prepárese para vivir una racha de prosperidad económica, esta buena fortuna inesperada le permitirá solucionar problemas. Sea prudente.

Sagitario

La carta del Sol significa que atravesará un ciclo de abundancia y éxito, en el cual su vida se ilumina con prosperidad. Sus números de la fortuna son el 12 y 45. Encontrará compatibilidad en alguien de cáncer, virgo o tauro. Reafirme su buena suerte con el color azul y el negro. Enfrente nuevos retos sin miedo, confíe en sus capacidades. Preste atención a su pareja.

Capricornio

La carta de la estrella ilumina su camino y le guía por un sendero brillante de oportunidades y éxitos futuros. El martes será un día afortunado, en el que vencerá cualquier obstáculo. Sus números de la suerte son el cinco y el 27. Vístase de rojo y azul para atraer la buena fortuna. Encontrará compatibilidad en alguien de aries, tauro o leo. Disfrute de la estabilidad emocional, pero, cultive el romance.

Acuario

La carta de la torre anticipa que estos días deberá sentar las bases firmas de un importante proyecto futuro. Su mejor día será el miércoles. Sus números de la suerte son el 10 y el 17. Para atraer la abundancia, elija el color azul o el blanco. En el amor, encontrará compatibilidad con personas de libra, virgo o géminis. Si la prosperidad financiera toca a su puerta, considere hacer inversiones y cuidar su patrimonio.

Piscis

La carta del carruaje vaticina que debe continuar por el camino que ha elegido, no frene en sus esfuerzos y continúe hacia adelante. Si el miedo se presenta, enfréntelo considerando sus éxitos y lo mucho que ha avanzado. Su mejor día de la semana será el miércoles. La buena fortuna llegará con los números tres y 31. Encontrará personas compatibles de los signos cáncer, escorpión y capricornio. Confíe en su intuición.