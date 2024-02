Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy viernes 16 de febrero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este viernes qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el 16 de febrero de 2024.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Ante la incertidumbre en su desarrollo profesional, evalúe sus alternativas. Una oferta de empleo puede manifestarse. La ansiedad se ha hecho presente los últimos días, pero hoy encontrará un momento de alivio y calma.

Tauro

Concéntrese en pasar tiempo de calidad con sus seres queridos y realmente ponerles atención. Es tiempo de ser recíproco y mostrar interés en aquellos que siempre están pendientes de usted. No flaquee en sus compromisos, sobre todo en aquellos relacionados con el trabajo.

Géminis

Un nuevo reto intelectual le exigirá mayor esfuerzo y dedicación. No deje que las heridas de un amor pasado le detengan, involúcrese en una nueva relación sin miedo. La persona que está conociendo tiene mucho que aportarle, no le cierre la puerta.

Cáncer

Una persona del pasado reaparece. Considere si realmente quiere revivir el vínculo, sobre todo si es alguien que le hirió. Hable con las personas mayores de su familia y conozca su historia, descubra cómo llegaron a donde están hoy y atesore sus raíces.

Leo

Es hora de defender sus ideas y no dejar que otros manejen su voluntad. Ponga atención a su entorno, use su criterio y no se deje influenciar. Podría surgir un problema entre su pareja y su familia, trate de aclarar cualquier desacuerdo con empatía y cariño.

Virgo

Un posible cliente nuevo se acercará con la propuesta de un proyecto. Ofrezca sus servicios y aproveche la oportunidad para generar ingresos extras y conseguir una buena recomendación. Deberá postergar el viaje que sueña realizar hasta que cumpla con sus responsabilidades.

Libra

Hoy descubrirá una traición. Alguien que no conoce muy bien está intentando sabotear su trabajo. No permita que la ira lo domine y actúe pensando en las consecuencias. Si su vida ha estado muy tranquila, puede que necesite un poco de movimiento para sentirse pleno.

Escorpio

Su gran potencial se ha visto confinado a realizar tareas repetitivas y siente que su carrera profesional está estancada, así que es momento de buscar nuevas alternativas para desarrollar su talento al máximo. Hable con su pareja para dar solución a un distanciamiento.

Sagitario

Si enfrenta conflictos en su trabajo o con su pareja, recurra a una persona mayor que le conoce desde la infancia, quien le brindará consejos valiosos que le permitirán solucionar los problemas. Organice sus espacios de trabajo, eso le traerá paz.

Capricornio

Una persona nueva ha entrado a su vida y le tiene cautivado. No quiera correr a un compromiso, desde tiempo de conocerla y siga los pasos para entablar una relación. No permita que la ansiedad lo domine y deje que el amor vaya madurando poco a poco.

Acuario

Hoy los astros lo iluminan y permiten que todo se resuelva a su favor. Disfrute del día y sus bondades. La abundancia toca a su puerta y podría recibir un dinero que no tenía contemplado, ahorre una parte, pero también use una parte para disfrutar, ya sea solo o en pareja.

Piscis

Valore a la persona que siempre está apoyándole. Agradezca a su pareja por compartir su camino y acompañarlo incluso en los momentos más oscuros. Hoy es un gran día para buscar nuevas oportunidades laborales, envíe su hoja de vida o proyecto y espere noticias.