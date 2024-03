Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy miércoles 13 de marzo

honi Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este miércoles los horóscopos de la mística para el 13 de marzo de 2024. por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este miércoles qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Tienen que estar más abiertos a los puntos de vista de los demás, aprendan a trabajar en equipo, valoren lo que los demás tienen para dar y no se queden solo en lo que ustedes tienen que decir. Si están en una relación, tienen que hablar con su pareja y escuchar lo que necesita, se sorprenderán con sus respuestas y se darán cuenta de que están cometiendo algunos errores. Si están en busca de trabajo, podrían encontrar una buena oferta, pero deben dedicar tiempo y esfuerzo para lograrlo, están en un buen momento.

Tauro

Es un gran momento para hacer compras importantes, si están pensando cambiar de automóvil o desembolsar una gran cantidad de dinero, arriésguense. Podrían llegarles buenas noticias con respecto a trámites que han llevado a cabo, pero pongan mucha atención a las condiciones. Si están involucrados en el ámbito de los negocios, tendrán la oportunidad de hacer un buen trato que les traerá grandes beneficios y les permitirá crecer. Aprovechen esta buena racha para conocer nuevas personas, si están solteros, el amor podría tocar a su puerta.

Géminis

Puede ser un día un poco complicado, se sentirán solos, no se preocupen, es normal, en ocasiones el pasado los hará querer alejarse de todo, no lo vean como algo negativo, mediten y tomen decisiones sobre eso que los tiene estresados. Si están en una relación, será un día de sinceridad e intimidad, fortalecerán su unión. En el trabajo necesitan concentrarse, si no lo logran quizá es hora de tomarse unos días libres.

Cáncer

Están perdiendo el control de ciertos aspectos en su vida, no dejen que otros tomen decisiones por ustedes, necesitan retomar las riendas. Se enfrentarán a responsabilidades en el trabajo que les parecerán complicadas, pero deben confiar en sus habilidades. Hay una persona cercana que está tomando decisiones equivocadas y ustedes lo saben, no dejen que eso suceda, denle consejo. El amor tiene una sorpresa para ustedes, quizá de inicio no sea algo agradable, pero después se darán cuenta de que fue para mejor.

Leo

Deben enfrentarse a los retos que les ponga la vida, tienen el poder para luchar por lo que sueñan, no dejen que los obstáculos los frenen. Preocúpense más por su bienestar, con pequeños gestos podrán recuperar la energía que necesitan, han pedido fuerza. Alguien de su pasado podría querer afectarlos, no den segundas oportunidades. Si están involucrados en el ámbito de los negocios, no es momento de firmar acuerdos que involucren mucho dinero, podrían arrepentirse. Dense el tiempo para pasar grandes momentos al lado de sus seres queridos, los ayudará a llenarse de energía positiva.

Virgo

Tienen que estar más cerca de las personas que son importantes para ustedes. Podrían tener una reunión de trabajo en la que habrá que debatir ideas, se enfrentarán a quienes están buscando la misma meta que ustedes, presten atención a lo que los demás tienen que decir, pero también expresen sus pensamientos. Una persona influyente los buscará para ofrecerles algo que les traerá felicidad, podría ser la oportunidad que han estado esperando. Alguien cercano podría pedirles dinero prestado, si pueden ayudarle, adelante. Si están en una relación, necesitan ser más comprensivos, su pareja no se sentirá bien el día de hoy.

Libra

Están perdiendo la paciencia con las personas que son importantes para ustedes, recuerden que en ocasiones es necesario soportar cuestiones que no nos gustan, de eso se trata el amor, hay que aceptar lo bueno y lo malo de quienes amamos. Si están en una relación, hablen con su pareja sobre cómo se han sentido en los últimos días. En el trabajo, llegarán buenas noticias, podría ser una posibilidad de ascenso o un aumento en su sueldo, deberán esperar un poco, denle tiempo al tiempo. Un amigo les pedirá ayuda, denle su apoyo.

Escorpión

Quizá se han sentido estancados, pero no es así, aunque van lento, están yendo en la dirección correcta hacia sus objetivos. Tienen que buscar el equilibrio para poder dedicar tiempo a todos los ámbitos de su vida, quizá alguien les haga un reclamo porque han estado distantes, tendrá razón, porque solamente le han dado prioridad a su trabajo. Dense un momento de relajación, busquen alguna expresión artística o hagan ejercicio, les vendrá bien.

Sagitario

Están muy acostumbrados a los lujos y a la tecnología, pero tienen que volver a lo sencillo. Dediquen tiempo a su familia, si les es posible pónganse en contacto con la naturaleza juntos, eso fortalecerá su unión y si tienen hijos, les enseñará lecciones de vida importantes. En el amor, pongan atención a lo que les hace bien y lo que no quieren, si están comenzando a salir con alguien, reflexionen si de verdad están ilusionados, si no, lo mejor es que se alejen, pero si la otra persona se está esforzando y se sienten contentos, abran su corazón.

Capricornio

Pasarán por una buena racha, es un buen momento para disfrutar e incluso para planear un viaje con su pareja o amigos. Tienen que darle más tiempo a la diversión y a la gente que quieren, se están encerrando y eso no les ha permitido conocer nuevas personas y estrechar relaciones. Podrían asistir a una reunión que les permitirá hacer nuevos contactos de negocio e incluso conocer a una persona especial. Si están en una relación disfruten del buen momento económico por el que están pasando para salir con su pareja.

Acuario

Si han estado saliendo con alguien desde hace tiempo es un buen momento para intimar más y saber más de su vida, eso les permitirá fortalecer su unión y descubrirán si la relación tiene futuro. En el trabajo, les encargarán una tarea que les llevará tiempo y esfuerzo, no se preocupen por el qué dirán, expliquen las razones por las cuales no han podido cumplir como se esperaba.

Piscis

Una persona que les importa enfrentará problemas de salud. Han pasado por una etapa de tristeza, pero poco a poco comenzarán a sentirse mejor, deben aceptar y continuar su evolución, encontrarán las respuestas que están buscando. Recuerden que en la vida siempre hay momentos buenos y malos y hay que aprender las lecciones para ir tras los sueños. Se reencontrarán con alguien que no han visto desde hace mucho tiempo, lo que les traerá alegría.