Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy lunes 12 de febrero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este lunes qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el 12 de febrero de 2024.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

No deje que los sentimientos y las emociones encendidas nublen su juicio, enfrente los problemas de forma racional. Si está inmerso en una relación basada en el dolor, considere terminarla y avanzar. Busque balancear sus prioridades y no descuide sus responsabilidades.

Tauro

Un problema en su lugar de trabajo podría afectar negativamente sus finanzas. No deje que lo perjudique y pida explicaciones a los administrativos. Lo buscarán para ofrecerle una nueva oportunidad laboral, revise las condiciones y, si difieren a la oferta inicial, trate de negociar. Si no logra un acuerdo, siga buscando.

Géminis

Si no ha sido del todo honesto con su pareja, es momento de sincerarse y disipar las dudas que han surgido a partir de varios rumores y malentendidos. Nuevos retos se presentan en su trabajo, trate de ser ágil y darles solución concreta. Evite postergar sus responsabilidades.

Cáncer

El miedo a cometer los mismos errores del pasado no le deja avanzar. Dese cuenta de que todo ha cambiado y atesore lo aprendido, aquello que hoy le haría reaccionar de una forma distinta. Deje ir el ayer, pero sea cuidadoso con las consecuencias de sus actos.

Leo

Si siente que ha perdido el poder de decidir, retome el control de su vida. No deje que otros guíen su rumbo, sobre todo en el trabajo. Si está saliendo con alguien, silencie las opiniones externas, continúe conociendo a esa persona y abra la puerta al amor

Virgo

No puede hacerse responsable de todo, no permita que alguien de su grupo cercano le culpe por una situación en la cual no tiene injerencia. Si le cuentan un rumor de alguien cercano, hable con la persona y dele la oportunidad de aclarar la información.

Libra

El exceso de trabajo y preocupaciones podrían abrumar, busque mantener la claridad emocional y mental para enfrentar las preocupaciones del día. Podría recibir una excelente noticia que le llenará de felicidad. Trabaje en cerrar un capítulo amoroso del pasado.

Escorpio

Hace tiempo que ha estado dando vueltas a una idea de trabajo y hoy surgirá la ocasión de compartirla con sus colaboradores durante una reunión, presente sus avances sin miedo, su visión será bien recibida. No descuide a sus amigos, ponga atención a sus más cercanos, pues uno de ellos necesita su ayuda y consejo.

Sagitario

Confíe en sus instintos para los negocios, será capaz de ver una oportunidad que le traerá crecimiento y abundancia. Explore la opción de emprender, solo o acompañado, el éxito se hará presente. Confíe en sus capacidades y deje de criticarse y sabotearse. Sea más positivo.

Capricornio

Empieza el día resintiendo el cansancio acumulado del exceso de trabajo y responsabilidades que ha tenido últimamente. Priorice su descanso y relajación, trate de volver a su centro. Si se presenta la oportunidad, hable con sinceridad con su pareja y mantenga la mente abierta.

Acuario

Su productividad y capacidad de enfoque le permitirán ponerse al corriente con pendientes importantes y ser reconocido por sus colaboradores de trabajo. Si no se siente satisfecho con la forma en que invierte su tiempo, busque una oportunidad que le permita un cambio.

Piscis

Muéstrese agradecido ante aquellos que siempre le han apoyado sin esperar nada a cambio, reconozca las bendiciones que está viviendo y aprecie todo lo bueno que hay en su vida ahora. No descuide a su familia y amigos, procúrelos. Si un amor del pasado vuelve, cierre el ciclo.