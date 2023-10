Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 9 de octubre

La astróloga cubana dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Publicado en El Heraldo de México, estos son los horóscopos de Mhoni Vidente para el 9 de octubre.

Aries

Habrá que enfrentar sorpresas en entorno familiar que podrían modificar las relaciones. Vienen tiempos complejos en casa. Sin embargo, en el amor, se avecinan cosas buenas: habrá encuentros románticos con alguien de nuevo ingreso en su entorno laboral. Por último, hora de trabajar la empatía y considerar los sentimientos de las demás personas, cuidado con las bromas, porque estas pueden herir a quienes más quieres.

Va desde el 21 de marzo al 20 de abril.

Tauro

La astróloga recomienda enfocarse en lo espiritual y “dejar atrás lo material, ya que esto podría generar problemas”. Los astros brillan sobre este signo, por lo que está preparado para enfrentar cualquier reto, sin inseguridades, ni timidez. Llegó la hora de ser más asertivo y buscar información activamente, igual que cuidar de la salud.

Va desde el 21 de abril hasta 21 de mayo.

Géminis

“Aún debe seguir buscando su lugar en el mundo”, predice Mhoni para este signo. Si bien quiere establecerse, deberá esperar una racha de suerte en lo profesional. Por ahora, es tiempo de explorar nuevas posibilidades laborales, sin dejar de lado aquello que le proporciona seguridad. El apoyo familiar será muy importante para enfrentar retos importantes.

Va desde el 22 de mayo hasta 22 de junio.

Cáncer

Para este signo llega la prosperidad y el posicionamiento en su área de interés. La astróloga pone foco en el desarrollo de las ideas y la necesidad de poner el mismo empeño a cada parte de un proceso: “debe trabajar con igual dedicación en todas sus etapas, desde el inicio hasta la finalización”. Debe poner atención a la firma de documentos y ser paciente si trata con instituciones. En el amor las cosas lucen complicadas.

Cáncer

Leo

Buenas noticias en lo laboral: “Recuperará de manera abundante lo que ha perdido recientemente”. Los frutos del esfuerzo serán notorios, aunque tal vez no en la forma en que se había planeado. La astróloga recomienda prudencia en los gastos para evitar un desequilibrio financiero. También es momento de poner atención en la salud y en la estabilidad.

El signo Leo es nacido entre el 22 de julio y el 22 de agosto

Virgo

Llegó la hora de soltar. “Debería liberarse de las conexiones con personas que solo le hacen retroceder”, apuntó Mhoni Vidente. Resalta que solo debe invertir su tiempo en tareas que le traigan beneficios. La meta debe estar en alcanzar la independencia financiera y la libertad que esta conlleva.

Las personas de Virgo son las nacidas entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre

Libra

Muy importante poner atención en la salud, antes de que se convierta en un problema. La astróloga recomienda integrar la actividad física diaria a su rutina. Ganará apoyo para sus proyectos, gracias a su poder de seducción; sin embargo, hay que ser cuidadosos con quienes muestran demasiado interés.

El signo Libra está regido por Venus, el segundo planeta del sistema solar.

Escorpio

Va desde 24 de octubre hasta 22 de noviembre.

Mhoni Vidente señala que, para superar la depresión, las personas de este signo deberán enfrentar los desafíos con valentía, establecer metas realistas a corto plazo y buscar nuevas experiencias para integrarse más en el mundo. Colaborar con otros y evitar juzgar precipitadamente es crucial para establecer relaciones profundas. Sin embargo, es importante mantenerse vigilante ante posibles riesgos y contagios.

Sagitario

Es momento de buscar sanar aquello que le daña, incluso si hacerlo conlleva una perdida de dinero. La vidente recomienda ser juicioso y poner mucha atención en los detalles de una transacción financiera pendiente, “ya que un pequeño detalle podría influir en el resultado final”. Destaca que no se debe confiar ciegamente en los demás.

Va desde 23 de noviembre hasta 21 de diciembre.

Capricornio

Va desde 22 de diciembre hasta el 20 de enero.

Los asuntos amorosos pueden ser la causa de sus problemas de salud. Es necesario superar esta situación para seguir adelante. No es recomendable asumir compromisos que añadan más presión. Es crucial recordar que no siempre quienes no nos apoyan, están en nuestra contra, puede ser que solo tengan otra perspectiva.

Acuario

La astróloga recomienda poner atención en planificar el futuro con flexibilidad y metas alcanzables, evitar riesgos económicos y ahorrar o invertir de manera segura. Es importante mantenerse al margen de discusiones y calmar los ánimos en momentos de tensión.

Va desde 21 de enero hasta el 19 de febrero.

Piscis

No hay que cerrarse al amor por miedo a ser herido. Las personas de este signo deben trabajar en sanar heridas emocionales y no desanimarse por metas lejanas; mantener la calma, enfocarse en sus objetivos y mejorar las relaciones familiares sin desviarse de su camino.