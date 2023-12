Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 20 de diciembre

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este miércoles qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el 20 de diciembre.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Deje de intentar controlar a las personas a su alrededor y aprenda a convivir respetando las diferentes perspectivas de cada quien. No apresure un compromiso con alguien que conoció hace poco, necesita convivir más con esa persona para descubrir si son afines. Escuche a sus amigos y bríndeles consejo.

Tauro

Ha llegado el día de ser responsable y culminar labores pendientes. En el trabajo tendrá que estar concentrado en sus obligaciones y poner todo de su parte para finiquitar asuntos que iniciaron hace semanas. Si conoce a alguien con quien siente cierta compatibilidad, explore la relación y disfrute de un momento apasionado.

Géminis

Ponga atención a sus decisiones. Considere las consecuencias antes de elegir y procure ser cuidadoso y no afectar a los demás. Hoy no es un buen día para invertir, mantenga su dinero ahorrado y, si recibe ingresos extra, guárdalos para un negocio futuro. Ejercite su mente aprendiendo algo nuevo.

Cáncer

Cuidado con los compañeros de trabajo que se aprovechan de usted. Deje que cada quien desempeñe su labor, basta de asumir responsabilidades que no le corresponden. Alguien que en el pasado le ayudó, necesita apoyo, muestre su reciprocidad. Evite tomar decisiones impulsivas que pongan su seguridad en riesgo. Cuidado con sus palabras.

Leo

Nadie es perfecto. Evite pensar que es superior a los demás y aprenda a reconocer las habilidades de los otros. Deje a un lado el orgullo y aprenda en comunidad. Puede que reciba dinero de una deuda pendiente. Si tiene sentimientos por alguien, expréselos libremente, si no es correspondido, esto le permitirá avanzar.

Virgo

Cuidado con la rutina. Se ha concentrado tanto en el trabajo que no ha dejado tiempo para seguir sus sueños, busque tiempo para equilibrar su vida y trabajar en alcanzar sus metas personales. Hoy no es un buen día para solicitar préstamos o tomar créditos. Podría recibir una negativa ante una petición, no lo tome personal.

Libra

Aunque ha sometido errores últimamente, no es el fin del mundo. No deje que la angustia se apodere de su mente y frene sus avances. Si está iniciando una relación, haga tiempo para conectar con esa persona. Los cambios que espera sucederán, pero debe ser paciente.

Escorpio

Hoy es un día ideal para conectar y fortalecer los lazos con su pareja, familia y seres queridos. Honre las promesas que hizo al principio de la relación; dedique tiempo a sus familiares y escuche a sus amigos. No deje pasar la oportunidad de expresar sus sentimientos.

Sagitario

Si está buscando una nueva posición laboral o un ascenso, debería replantearse la estrategia. Una buena oportunidad le espera, pero debe esforzarse más para alcanzarla. Con su pareja vive un momento de alegría y comprensión mutua, si le comparte buenas noticias, celebre sus logros.

Capricornio

Si la familia enfrenta conflictos, busque mantenerla unida. Puede que una decisión importante genere división, pero deberá recordarles que juntos son más fuertes. Organice su espacio de trabajo, si está buscando una nueva oportunidad laboral y no ve resultados, aventúrese por un puesto que no hubiera considera antes.

Acuario

La vida siempre vuelve a equilibrarse. Alguien que le hizo daño en el pasado, enfrentará las consecuencias. Si debe dinero, hable con quien le hizo el préstamo y páguele, si no le es posible cubrir el total, establezca plazos y cúmplalos. En el trabajo recibe elogios y reconocimiento. Podría viajar muy pronto.

Piscis

Establecer plazos y cumplirlos, ha sido clave en su éxito. No deje de cumplir con sus responsabilidades. Si está saliendo con varias personas en plan romántico, sea honesto y considere que es insostenible a largo plazo, sobre todo si no quiere herir a nadie.