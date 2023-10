Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 13 de octubre

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este viernes qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el 13 de octubre.



Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más importante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con el Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Las presiones diarias le están pasando factura a su relación de pareja. Tome un momento para estar con la persona que ama y sincerarse. Para lograr el éxito, necesita un plan con pequeñas metas que sumen hacia un objetivo más grande, hacerlo de esta forma le hará terminar cada día con un logro y avanzar.

Tauro

No omita demostrar lo que siente, al contario: es mejor ser pasional. Es momento de hablar ampliamente de dinero, dar instrucciones claras y tomar el timón de la situación. Si necesita ejercitarse, la manera de lograrlo será en alianza con un amigo.

Géminis

Con su pareja hay estabilidad y esta se mantendrá siempre y cuando sigan teniendo atenciones entre ustedes. En los negocios, es tiempo de aprender de quienes ya han logrado triunfar, estudia casos de éxito y replícalos. En la salud, es importante escuchar sus dolencias y visitar al médico.

Cáncer

No caiga en la rutina con su pareja, busque formas de mantener su amor juvenil. En el trabajo deberá definir las responsabilidades que le atañen a sus colaboradores y los límites de su propio puesto. Su empleo no lo define, es tiempo de explorar su personalidad y aceptarse a sí mismo.

Leo



Olvide los reproches que le ha hecho su pareja, no los use como excusa para que la discusión se haga más grande. Es momento de arreglar las cosas. En los negocios hoy tendrá una ganancia fácil, pero esto no debe hacerle escatimar esfuerzos. Combata la presión con actividad física, empiece hoy con una caminata.

Virgo

Hace falta equilibrio con su pareja y esto comienza a pasar factura en la relación, necesitan revisar las condiciones de su unión. Es tiempo de abrirte a nuevos vínculos sociales, esto puede traer beneficios laborales. En la salud, es momento de conectar con su cuerpo y disfrutar de su sexualidad.

Libra

Su relación de pareja ha quedado desplazada y es momento de avivar la llama. Cuidado con los acuerdos verbales, si cierra un trato, debe hacerlo por escrito, evite problemas a futuro. Ponga atención en su relación con la comida y analice si está llenando algún vacío emocional.

Escorpio

Su pareja le dará malas noticias sobre sus finanzas y usted, una vez más, le ayudará. Este ciclo comienza a afectar la relación, así que es necesario hablar. Necesita comprometerse a cumplir con los procesos de su trabajo, incluso los que considera tediosos. Confíe en su seguridad y subirá su autoestima.

Sagitario

En pareja todo luce mejor, incluso el futuro, así que acepte el amor sin miedos. En lo profesional, debe actuar con mesura y evitar conflictos. Busque la armonía, tanto en el trabajo, como en su cuerpo. Para equilibrar su energía, esta noche duerma cerca de una ventana.

Capricornio

El amor es un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo, alternando entre ser el que ama y el amado. En el trabajo, es crucial reconocer y respetar el papel de cada colaborador en un esfuerzo conjunto. Deje ir la obsesión por el control y acepte que las fuerzas externas son clave para la paz interior.

Acuario

En una relación, no debe cargar solo con todas las responsabilidades, ambas partes deben participar y colaborar. A pesar del dolor de las despedidas, puede llenar los vacíos con su capacidad y talento. Nadie es indispensable en su vida, excepto usted mismo. Preocuparse por lo económico está bien, pero recuerde que hay fuerzas externas que influyen en ello y el estrés no ayuda.

Piscis

Es momento de demostrar su compromiso y disposición para resolver problemas y asumir responsabilidades. La honestidad sobre asuntos financieros es esencial; reconozca lo que sucedió y tome las medidas necesarias para remediarlo. Este es un día para liberarse y disfrutar de la vida sin temor a las consecuencias. Salga a disfrutar del mundo.