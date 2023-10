Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 11 de octubre

La astróloga cubana dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Publicado en El Heraldo de México, estos son los horóscopos de Mhoni Vidente para el 11 de octubre.

Va desde el 21 de marzo al 20 de abril. Foto: iStock

Aries

La astróloga recomienda no rendirse y dejar de luchar por sus objetivos, pues aunque el camino ha sido difícil, están cerca de lograr todo lo que se han propuesto. En el trabajo, deben relajarse porque su agotamiento podría afectarlos.

Va desde el 21 de abril hasta 21 de mayo. Foto: iStock

Tauro



Mhoni advierte que la avaricia nunca es buena y que si el universo entrega cosas positivas hay que devolver algo a cambio, por lo que aconseja hacer una donación, por muy pequeña que sea, o una obra caritativa. Además, señala que es momento de darse un tiempo con la pareja.

Va desde el 22 de mayo hasta 22 de junio- Foto: iStock

Géminis



Es el día perfecto para dejar de postergar y buscar la manera de mejorar el cuerpo y mente para sentirse mejor, solo tienen que seguir su insisto para saber qué es lo que necesitan, eso incluye sus próximos pasos en el amor y el trabajo.

Las personas que son del signo zodiacal Cáncer son profundamente sentimentales e intuitivos. Foto: iStock

Cáncer



La vidente recomienda a las personas de este signo que se conozcan y escuchen si quieren progresar. Además, deben abrirse más a la gente, pues aunque son muy sensibles, también caprichosos. Sin embargo, no vale la pena encerrarse en sí mismos, sino explorar nuevas oportunidades al convivir con gente diversa.

El signo Leo es nacido entre el 22 de julio y el 22 de agosto Foto: iStock

Leo



Es hora de dejar salir su espíritu rebelde y dejar de tomar todo tan en serio, y aunque no se trata de dejar todo por lo que han luchado porque las responsabilidades son primero, Mhoni les aconseja no atarse a nada y explotar su verdadero potencial como líderes natos.

Las personas de Virgo son las nacidas entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, Foto: iStock

Virgo



Tienen que estar atentos a las personas de su alrededor que los necesitan y no olvidar que todos podemos pasar por momentos malos. También es un buen día para tener una conversación sincera con la pareja.

El signo Libra está regido por Venus, el segundo planeta del sistema solar. Foto: IStock

Libra

Aunque aman tener el control, la astróloga les recomienda que en este momento se tomen las cosas con más calma y sean pacientes. Recuerden que no son dueños de la verdad y que también cometen errores de los que deben aprender.

Va desde 24 de octubre hasta 22 de noviembre. Foto: iStock

Escorpión



Disfruten la buena racha que están viviendo y aprovechen que pueden hacer converger su trabajo con la vida familiar y de pareja, solo tienen que aceptar que hay cosas en la vida que no están destinadas a suceder.

Va desde 23 de noviembre hasta 21 de diciembre. Foto: iStock

Sagitario



Cuidado con no poner seriedad a una situación potencialmente peligrosa que está sucediendo en su vida, deben ser más conscientes y buscar posibles soluciones. No descuiden su relación de pareja actual, el amor debe cuidarse.

Va desde 22 de diciembre hasta el 20 de enero. Foto: iStock

Capricornio



No te olvides de tu pasado, los ancestros son importantes, y debemos recordarlos con cariño y respeto, todos han contribuido para que hoy estén aquí y la mejor manera de agradecer es llevar una buena vida, señala la cubana.

Va desde 21 de enero hasta el 19 de febrero. Foto: iStock

Acuario



Es momento de dejar las cargas del pasado que no permiten avanzar y pueden estar afectando las decisiones actuales, no tengan miedo a dejar lo que ya no sirve.

Va desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo. Foto: iStock

Piscis



Deben estar preparados para los cambios y abrazar los nuevos conocimientos, brillarán en el trabajo y obtendrán ganancias que no esperaban.