Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 3 y 4 de febrero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. El sábado y domingo traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 3 y 4 de febrero.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su cuenta de Facebook.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

En febrero podrán lograr los cambios que necesitan para estar mejor, llegará una oportunidad de crecimiento laboral, pero siempre reflexionen bien sobre las opciones para elegir lo que más les conviene. Podrán salir de viaje varias veces en este mes. Probablemente tendrán que someterse a alguna intervención médica pero no se preocupen, su signo es muy fuerte. Recibirán sorpresas y regalos. Traten de cuidar su dinero. Tienen que relajarse más y alejarse de tantas presiones si no quieren enfermarse. Son el pilar de su familia al que siempre acuden por consejo. Traten de ahorrar para disfrutar de unas buenas vacaciones en su cumpleaños.

Tauro

Febrero estará lleno de viajes y la oportunidad de conocer personas interesantes con quienes podrían iniciar una relación. Vendrán cambios y triunfos en el área laboral, será un mes positivo para sus finanzas. Tienen que dominar su fuerza interior para realizar todos los proyectos que tienen en mente, pero traten de no platicar sus planes para poder materializarlos. Podrían conocer a una persona con quien sentirán deseos de volver a enamorarse. Si ya están en una relación se sentirán muy completos. Cuídense de problemas de nervios e insomnio. Cuiden a sus padres, van a tener problemas de salud, mejoren sus hábitos. Se alejarán de una persona que solamente los estaba llenando de negatividad. No presten dinero, podrían robarles.

Géminis

Es el momento para que arreglen sus papeles de créditos y paguen deudas. Será un mes de muchas reuniones con sus amigos, tengan cuidado de no comer de más para no contraer infecciones estomacales. No se metan en problemas que no les corresponden ni se carguen de energía negativa, traten de relajarse. Febrero será de grandes logros en lo económico y en el trabajo, no miren hacia atrás, apuesten por su crecimiento. Traten de dejar los vicios y hacer más ejercicio para estar más saludables. Mediten para encontrar su paz interior.

Cáncer

El mes de febrero pidan que obtendrán lo que desean. Tendrán mucho ánimo y buena energía para mejorar en su vida personal. En el amor, se sentirán confundidos, pues podrían tener que decidir entre dos personas. Necesitan alejarse de aquellos que no les permiten crecer. Si están casados podrían embarazarse. Este mes tendrán la oportunidad de disfrutar buenos momentos con su pareja y encontrar la felicidad. En el trabajo podrían obtener un ascenso y más responsabilidades. Tendrán más éxito, sobre todo en áreas como relaciones públicas y recursos humanos. Olvídense de rencores y venganzas.

Leo

Tendrán un mes lleno de nuevos retos, necesitarán destacar en el trabajo. Tendrán la oportunidad de encontrar el amor verdadero y formalizar una relación, pero cuidado con confundir un momento de pasión con algo serio, analicen bien con qué persona quieren comprometerse. Podría llegar un nuevo proyecto que les ayudará a generar más ingresos. Aléjense de peleas con su familia, dejen que los ayuden en sus problemas. Inviertan en su imagen para dar la mejor impresión. Cuidado con los excesos de alcohol porque este mes habrá muchas reuniones. No se involucren en chismes y aléjense de personas envidiosas que les traen energía negativa.

Virgo

Será un mes de abundancia, habrá una transformación en su vida que los llevará a la mejora, podrían comprar un departamento o casa. Olvídense de rencores del pasado, dejen a un lado el ego, tienen que controlar su mal humor. Siempre quieren ayudar a los demás y por eso se están ganando el reconocimiento de sus jefes en el trabajo que podrían ofrecerles un bono o un cambio de puesto. Cuidado con dolores de garganta o rodillas, cuiden su salud y traten de tomar vitaminas. El día de San Valentín recibirán grandes regalos inesperados e incluso una propuesta de matrimonio. Busquen la manera de crecer más a nivel espiritual y renueven su aspecto para verse más atractivos.

Libra

Su grandeza como personas no tendrá límites y podrán realizar cualquier tarea que se propongan, solo traten de no hablar acerca de sus planes para no llenarse de energías negativas y verse involucrados en chismes. Deben seguir con sus estudios para crecer en el área profesional. Son el pilar en su casa, por eso tendrán que ayudar a los demás a salir de sus problemas. Los buscará un amor del pasado, reflexionen bien, todos cometemos errores y podría ser momento de dar una segunda oportunidad.

Escorpio

Cuidado con las decisiones que van a tomar en los próximos días, piensen bien lo que van a hacer para que después no se arrepientan, especialmente cuando se trate de su trabajo. En el amor van por buen camino, la persona con la que están en este momento podría llevarlos a concretar una relación seria. Si están solteros podrían encontrar un nuevo amor del signo de Aries o Libra.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy. Foto: Mhoni Vidente/Facebook

Sagitario

Deberán enfrentar algunas dificultades en el trabajo, pero mantengan la calma y piensen bien antes de hablar, no den su opinión si no se las piden. Podrán crecer más en lo económico y comprar un coche ya que les llegará un dinero extra. Será un buen momento para el amor, si están en pareja consideren formalizar, y si están solteros llegará alguien que será compatible. Es tiempo de resolver todos sus pendientes, si tienen algún trámite legal este saldrá a su favor. No confíen en cualquiera ni platiquen sus planes.

Capricornio

Están en un momento ideal para cambiar de trabajo o regresar a sus estudios, es una etapa de progreso y crecimiento profesional. Llegará una persona que les ofrecerá amor sincero, tienen que estar abiertos a la posibilidad. Si ya están en una relación enfrentarán conflictos con su pareja por celos. Obtendrán un dinero extra y tendrán buena suerte en los juegos de alzar. Ábranse a la abundancia, su futuro económico está asegurado si saben administrarse bien.

Acuario

Tendrán que resolver asuntos que tenían pendientes en su trabajo si es que quieren crecer en su carrera profesional. Están rodeados de energía positiva, pidan lo que quieren que les será cumplido. Si están en una relación tienen que poner más atención a su pareja, no la descuiden o podrían arrepentirse. Podrían salir de viaje en los próximos días.

Piscis

Van a sentirse abrumados por la carga de trabajo, y es que siempre se llenan de responsabilidades y quieren hacer todo al mismo tiempo, necesitan relajarse y organizarse bien para sacar adelante todas sus tareas. No descuiden a su familia y a las personas que les importan. Cuiden su salud, tengan cuidado con dolores de cabeza y cuello. Podrían irse de viaje con su pareja, concéntrense y vivan el momento.