Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 27 y 28 de enero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. El sábado y domingo traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 27 y 28 de enero.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su cuenta de Facebook.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Este fin de semana el amor reinará en su vida, aprovechen para conquistar a la persona que les interesa, especialmente si es del signo Capricornio o Virgo. No carguen con problemas ajenos, manténganse al margen de conflictos. Es momento de que pongan en orden sus finanzas y realicen el pago de sus deudas.



Para mejorar su salud tienen que ejercitarse más, podrían realizar yoga. Si necesitan expresar sus sentimientos háganlo con cuidado para no ofender a los demás. Es el momento correcto para hacerse un cambio de look, pueden renovar su guardarropa. Sus números de la suerte serán 7 y 21.

Tauro

Tendrá la sensación de que su vida no está yendo por el camino correcto, tienen que tener una actitud positiva para encontrar la paz. Este fin de semana recibirán una invitación para asistir a una fiesta con su familia. Es momento de que retomen los cursos que los prepararán mejor para el futuro.



Si tienen problemas económicos consideren la posibilidad de pedir un préstamo para salir de deudas. Si están en una relación el amor reinará, mientras que las personas solteras vivirán romances apasionados. Sus números de la suerte serán el 17 y 23.

Géminis

Este fin de semana podrían tener que realizar un viaje de trabajo, pero estará lleno de diversión y nuevas amistades. Es momento de mejorar sus hábitos y comenzar una rutina de ejercicio. Tienen que poner atención a su auto y darle mantenimiento, pues podrían presentar fallas mecánicas.



Si están en una relación estable, prepárense para enfrentar desafíos. Es momento de considerar un crédito para construir su patrimonio a futuro. Sus números de la suerte serán el 6 y 25.

Cáncer

Llegarán buenas oportunidades en el área del trabajo que les generarán ganancias. Dediquen su tiempo libre a organizar toda su documentación, ya sean impuestos, papeles bancarios o de migración. Podría ser el momento de terminar su relación amorosa y abrirse a nuevas oportunidades y personas más compatibles. Podrían estar considerando una cirugía plástica para sentirse mejor con ustedes, reflexionen bien antes de tomar la decisión. Sus números de la suerte serán el 6 y 31.

Leo

Podrían sentirse molestos por personas que se están aprovechando de ustedes, quizás sea momento de cambiar de amistades y rodearse de aquellos que sepan valorarlos. Si están solteros llegará un amor lleno de pasión, si están en pareja será un fin de semana en el que el romance reinará.



Tienen que cuidar su alimentación si quieren evitar problemas gastrointestinales. Es probable que alguien de su familia se acerque a ustedes para pedirles ayuda económica. Si tendrán que presentar algún examen o compromiso importante, estudien y denle el tiempo necesario. Sus números de la suerte serán 9 y 52.

Virgo

Tendrán que enfrentar problemas en el trabajo, será importante que controlen sus impulsos y no se tomen todo muy en serio si no quieren crecer el conflicto. Si quieren atraer la abundancia en su hogar, tendrán que hacer alguna renovación, por ejemplo, cambiar el color de la pintura.



Este fin de semana podrían ir al cumpleaños de un familiar. Administren mejor sus finanzas y liquiden las deudas que tienen pendientes. Si están en una relación pasarán días románticos y divertidos. Tienen que cuidar su salud, especialmente cuidar su garganta. Sus números de la suerte serán 9 y 54.

Libra

Este día deberán asistir a reuniones laborales, pongan mucha atención, su buen humor los hará destacar y serán amigo de todos. Es probable que inicien los trámites para mudarse, si viven con sus padres será la mejor opción para madurar. El fin de semana podría ser un buen momento para tomar un curso que les ayude a crecer a nivel profesional. El domingo dense el tiempo de planificar bien su semana. Su mamá se siente deprimida, acérquense a ella y bríndenle su apoyo. Sus números de la suerte serán 9 y 13.

Escorpión

Recibirán buenas noticias sobre posibles cambios laborales que les permitirán tener mejor energía y lograr el éxito en nuevos proyectos. Tienen que cuidar su salud, especialmente por dolores de espalda y huesos, así que eviten cargar objetos pesados. Un antiguo amor podría regresar a su vida, piénsenlo bien, lo mejor será que cierren definitivamente ese capítulo. Aprovechen el fin de semana para realizar un curso que les permita crecer en el ámbito laboral. Si están en una relación podría haber conflictos estos días. Sus números de la suerte serán 21 y 67.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Foto: Mhoni Vidente/Facebook

Sagitario

Formarán parte de reuniones laborales que implicarán cambios de personal. Consideren la posibilidad de abrir su propio negocio para tener dos fuentes de ingreso. Si son estudiantes, tendrán que presentar exámenes y hacer pagos de colegiaturas este viernes. Saquen ventaja de sus habilidades artísticas y de comunicación para tener éxito en ese proyecto que tienen en mente. Su mamá podría necesitar ayuda para salir adelante en alguna situación legal. Si están en busca del amor tendrán gran compatibilidad con personas del signo Cáncer y Aries.

Capricornio

Disfrutarán de un viernes feliz con sus amigos o pareja que les traerán buenas noticias. Tengan cuidado con chismes. Es momento de demostrar su habilidad de organización. El fin de semana podrían tomar un curso relacionado con la administración que será positivo para su futuro. Podrían tener que visitar a un familiar enfermo.



Es momento de que tomen decisiones y se alejen de relaciones tóxicas. Si están realizando algún tipo de trámite concrétenlo en estos días. Mantengan hábitos saludables para estar en la mejor forma.

Acuario

No hagan promesas al aire, especialmente en cuestiones de amor, sean honestos para evitar malentendidos. Es momento de que organicen sus papeles para solicitar un préstamo o emprender su propio negocio, si lo hacen aprovechen sus habilidades para vender. Podrían recibir una invitación para salir de viaje. No presten dinero, administren bien sus finanzas. El fin de semana tendrán que trabajar.

Piscis

Es probable que en estos días sientan remordimiento por acciones que realizaron en el pasado relacionadas con el amor, tienen que dejar su orgullo atrás, pedir perdón y enfocarse en el futuro. Analizarán la posibilidad de emprender su propio negocio para mejorar sus ingresos. Asistirán a la celebración de un familiar y pasarán un buen momento con sus seres queridos. Al fin podrán salir de deudas y ponerse al corriente con sus finanzas. Comiencen a planear sus vacaciones para Semana Santa.