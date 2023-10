La astróloga cubana, reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco para los próximos días. Las jornadas traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 21 y 22 de octubre.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes en el ámbito personal, mientras que para otros será más importante el costado económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Las personas de Aries van a pasar un fin de semana de descanso mental. Es muy importante no dejar el ejercicio y mantener la cualidad de sobrellevar cualquier problema. Hay que empezar a cerrar círculos y los tramos con huecos del pasado que sigan molestando. Aplicar menos interés en las personas que hablan de ti.

Tauro

Las personas de Tauro tienen que pensar más positivamente. El fin de semana se acomodarán cosas que venían con los cabos sueltos. Los días van a ser de muchos planes y convivencia con seres queridos. Cuidado con los dolores físicos. Se vienen tiempos de abundancia en lo económico.

Géminis

Las personas de Géminis tienen un fin de semana de fiesta y alegre por delante. Hay que procurar evitar meterse en problemas que no son propios y alejarse de gente tóxica que complica la vida. Además, dejar de lado el rencor e intentar siempre terminar de la mejor manera. Darle prioridad al ejercicio.

Cáncer

Buen fin de semana en el aspecto familiar para las personas de Cáncer. Además, vienen amores nuevos. En cuestiones de dinero, habrá pagos y abundancia. Se acerca estabilidad y crecimiento total. Alguien del pasado aparecerá estos días.

Leo

Se acerca un fin de semana muy divertido con todas sus tareas organizadas para las personas de Leo. Es momento de hacer cosas nuevas en la vida: trabajo, viajes y personas. Se avecina crecimiento y estabilidad.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana Foto: captura de pantalla

Virgo

Para las personas de Virgo, será prioridad cuidar el cuerpo y la mente este fin de semana. Es momento de enfocarse en el bienestar propio. Habrá progreso y hay que acompañar ese proceso.

Libra

Las personas de Libra tienen que arreglar su casa ese fin de semana. Cuidado con la acumulación. Además, estos serán días de mucho festejo con gente buena alrededor. Hay que disfrutar de la buena estabilidad en el factor emocional.

Escorpio

Las personas de Escorpio comienzan su época el sábado. Hay buenas vibra y aspectos positivos en lo económico, con la entrada a una etapa de crecimiento y estabilidad. Procurar dar la opinión y el punto de vista y no alejarse de las personas para evitar un conflicto. No todo es trabajo, darle importancia al disfrute.

Sagitario

Las personas de Sagitario recibirán un dinero que estaban esperando este fin de semana. No se vale decir todo que sí, hay que creérselas de vez en cuando. Buena compatibilidad con otras personas de Sagitario. El escenario es ideal para

relacionarse, especialmente en el ámbito amoroso.

Capricornio

Las personas de Capricornio deben darle tiempo al aspecto social, pero no descuidar las obligaciones. Hay que poner el foco en no darle tensión y drama excesivo a situaciones que no lo merecen. Este es un buen momento para arreglar cosas prácticas del hogar y para llevar a cabo un cambio de look. Cuidado con pensar de más.

Acuario

Sábado y domingo serán de mucho disfrute para las personas de Acuario. Hay que aceptar y aprovechar todos los planes. El lunes se reactivará la cuestión laboral, no adelantarse. Además, es importante no dejar que nadie incomode ni tire abajo las ideas para el futuro. No se le debe dar importancia a lo que hacen ex parejas.

Piscis

Las personas de Piscis gozarán de tranquilidad y paciencia con los dramas de pareja y amorosos. Deben procurar que su vida gire alrededor de ellos y no de las otras personas. Es una buena idea llenar el fin de semana con personas que traigan bienestar y cosas positivas.