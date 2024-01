Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 20 y 21 de enero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. El sábado y domingo traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 20 y 21 de enero.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa para El Heraldo de México.

También, es fundamental destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

El día de hoy verán cambios en el área laboral. Este primer mes del año es muy importante para su futuro, organicen todos sus documentos y manténganse al día. El fin de semana recibirán la invitación a salir con alguien con quien iniciarán un romance, para conquistar, usen colores fuertes y perfume. Si tienen que enfrentar algún problema, mantengan la calma y tomen decisiones, puede ser buena idea que salgan a caminar para desechar las energías negativa. Su números de la suerte son el 7 y 23, y sus colores rojo y verde.

Tauro

Será un fin de semana con muchos compromisos personales. Recuerden que son el pilar de su familia, por lo que no deben cargar con situaciones negativas. Deben ordenar todo con respecto a lo laboral y buscar nuevas oportunidades, si acuden a alguna entrevista contesten solo lo necesario y vístanse de colores claros. Es momento de que mejoren sus hábitos y realicen actividad física. Si están en una relación, tienen que evitar la inseguridad y los celos, sus parejas ideales son personas del signo Capricornio, Acuario y Virgo. Sus números de la suerte son el 5 y el 14, y sus colores blanco y verde.

Géminis

El día de hoy tendrán que enfrentar conflictos en su casa, con su pareja, eviten hablar de más mientras están alterados si no quieren hacer más grande el problema. Si han pensado cambiar de trabajo consideren la posibilidad de emprender su propio negocio, especialmente en la venta de ropa o comida, podrían obtener buenas ganancias. Podrían tener la necesidad de buscar un amor del pasado y darse una segunda oportunidad. Cuidado con mentiras y manipulación, tienen que cambiar esas actitudes para encontrar la felicidad. Recibirán una sorpresa que los emocionará. Sus números de la suerte son 1 y 27, y su color el azul fuerte.

Cáncer

Será un fin de semana lleno de buenos momentos. El 2024 será uno de los mejores, no desaprovechen las oportunidades que llegarán, especialmente para mejorar en el ámbito profesional, acepten la propuesta de negocios que aparecerá y los llevará a impulsar su economía. El amor estará a todo lo que da, pero tampoco tienen que tener miedo a estar solos y alejarse de parejas que saben que no les conviene. Si quieren fortalecer su energía y estar de buen humor una buena idea es salir a caminar por las mañanas. Sus números de la suerte son 6 y 29, y su color el amarillo.

Leo

Deberán ordenar su casa y sus documentos durante el fin de semana. Formarán parte de una reunión en el trabajo que implicará cambios en proyectos, eviten caer en conflictos con sus compañeros. Si tienen la oportunidad de asistir a una fiesta de cumpleaños este fin de semana no lo duden y salgan a divertirse. Recibirán un dinero extra por la venta de un bien, no lo gasten, consideren mejor invertirlo. El sábado será un gran día si están pensando en mejorar sus conocimientos y tomar algún curso de idiomas e incluso de superación personal. En el amor, conocerán a personas que elevarán su autoestima. Sus números de la suerte son el 17 y 88, y sus colores azul y rojo.

Virgo

El día de hoy tendrán que enfrentar problemas en el ámbito laboral, tómenlo con calma y no caigan en provocaciones, piensen antes de actuar y hablar. Continúen con buenos hábitos de alimentación y consideren un cambio de look para renovarse en este inicio de año. Recibirán un regalo inesperado de un nuevo amor. No se dejen llevar por chismes. Si están solteros, dense la oportunidad de seguir conociendo personas sin involucrarse en algo serio. Cuiden sus finanzas, no gasten en aquello que no necesitan solo por ansiedad o por sentirse solos. Consideren la posibilidad de emprender su propio negocio. Sus números de la suerte serán el 0 y 20.

Libra

El fin de semana les dará una gran oportunidad para reinventarse en el amor, busquen la estabilidad emocional, si están en búsqueda de pareja los mejores signos son Aries, Géminis y Acuario. Si quieren evitar problemas en sus finanzas liquiden las deudas en su tarjeta de crédito. No compartan sus asuntos personales con cualquiera, hay personas que los quieren ver derrotados. Saquen ventaja de su carisma en las reuniones para hacer nuevos amigos. Sus números de la suerte son el 21 y el 39, y sus colores naranja y gris.

Escorpión

Será un gran fin de semana para tener energía positiva y buscar su desarrollo personal, podrían pensar en tomar un curso para mejorar los conocimientos en su área profesional. Si alguien los invita a realizar un viaje, acepten para relajarse y despejar su mente. Si están iniciando una relación no se entreguen completamente de inmediato, construyan la confianza poco a poco. Dense el tiempo de arreglar su casa y aliméntense bien si no quieren enfrentar problemas digestivos. Sus números de la suerte son el 8 y 17, y sus colores verde y azul.

La vidente suele hacer horóscopos semanales. Foto: Instagram @mhoni1

Sagitario

Un antiguo amor insistirá en volver a tener comunicación con ustedes, si es del signo Aries o Leo, denle la oportunidad de hablar. Tienen que mantenerse concentrados en su responsabilidades escolares o laborales, eviten sobrecargarse para que el tiempo no se les venga encima. Cuidado con sus finanzas, no compren aquello que no necesitan para evitar deudas y problemas. Fortalezca la unión familiar y disfruten de tiempo de calidad con sus seres queridos. Sus números de la suerte son el 22 y 40, y sus colores naranja y azul.

Capricornio

Hoy será un gran día para realizar los pagos que tienen pendientes y sacar aquellos proyectos en el trabajo en los que no han avanzado. Tienen que aprender a ahorrar, consideren la posibilidad de emprender un negocio propio o de aceptar un trabajo extra que los llevará no solo a ganar más dinero sino a tener un mejor desarrollo profesional. Pongan atención a las personas que los rodean, las traiciones podrían estar a la orden del día. Será un fin de semana para que salgan a celebrar con su familia y amigos. Sus números de la suerte son el 7 y 66, y sus colores azul y amarillo.

Acuario

Son muy buenos dando consejos y una amistad podría buscarlos para que la orienten con respecto a su separación. Deberán ponerse al día con los pendientes del trabajo y la escuela. Controlen su mal humor y busquen la estabilidad en sus relaciones. El domingo será un gran día para que se acerquen a su familia. Sus números de la suerte son el 15 y 33, y sus colores amarillo y naranja.

Piscis

Tomen sus precauciones con las personas que acaban de conocer. Verán mejoras en su crecimiento económico y personal este fin de semana. Deben alejarse de personas que solo los afectan y no les permiten avanzar en sus metas. Podría presentarse una nueva oferta de trabajo con mejores ingresos, no la desaprovechen. Si están en una relación, busquen la estabilidad y madurez, eviten infidelidades. Si tienen ganas de salir de fiesta, háganlo el sábado. Sus números de la suerte son el 18 y 71, y sus colores blanco y azul.