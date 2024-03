Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 2 y 3 de marzo

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. El sábado y domingo traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 2 y 3 marzo.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Durante marzo gozarán de una buena racha llena de fortuna, vienen cambios positivos para su vida. Este mes tendrán la oportunidad de establecer las bases para su futuro, también será un buen momento para el área académica. Cuiden su salud, especialmente de sus riñones. Podrían realizar un viaje debido a su trabajo. Sus números de la suerte son 3 y 13, y sus colores rojo y naranja.

Tauro

Será un mes de éxitos profesionales. Son un signo conocido por su carácter fuerte y obstinación, esos serán valores importantes en su trabajo. Deben tener cuidado, pues podría haber problemas en la familia. Cuiden de su salud y pongan especial atención a su estómago y riñones. Si están en una relación, tienen que buscar la manera de romper con la rutina y fortalecer su conexión emocional. Sus números de la suerte son 15 y 30, y sus colores azul y blanco.

Géminis

En marzo deben seguir avanzando hacia sus metas profesionales, tiene que confiar en sus habilidades. Será un gran mes para su desarrollo personal, la llegada de la primavera traerá energías positivas. Tienen que estar abiertos a las nuevas oportunidades en el área laboral y académica. Las mujeres Géminis presten atención a posibles problemas hormonales y los hombres a sus riñones. No se preocupen por cuestiones que no han sucedido. Sus números de la suerte son 2 y 21, y sus colores amarillo y rojo.

Cáncer

Marzo será un mes que les traerá mucha suerte, llegarán sorpresas positivas. Cuidado con verse involucrados en chismes, también traten de controlar su temperamento. Tienen que adoptar hábitos más saludables y prestar especial atención a sus pulmones. En el amor, si ya están en una relación, esta seguirá avanzando y fortalecerán su unión, podrían comprometerse y formar un hogar. Sus números de la suerte son 8 y 14, y sus colores naranja y verde.

Leo

Durante marzo la verdad y la justicia serán claves en su vida. Todo el esfuerzo que pongan en el trabajo rendirá frutos. Si tienen contemplado reinventarse, es el momento adecuado, tienen que dejar el pasado atrás. Cuiden de su espalda, adopten hábitos saludables para mejorar su bienestar general y evitar la ansiedad y la depresión. En el terreno del amor, vivirán romances fugaces, no se involucren en relaciones que saben que no les convienen, sigan conociendo personas.

Virgo

Tienen que pensar de manera positiva para ver resultados en su vida profesional. Marzo será un mes lleno de buena suerte. Es momento de reinventarse, tanto en el amor como en el trabajo, pero no tomen decisiones apresuradas, reflexionen bien, especialmente si les llega una oferta laboral. Si tienen algún asunto legal que responder, no lo dejen, tienen que resolverlo urgentemente. Sus números de la suerte son 4 y 25, y sus colores rojo y amarillo.

Libra

En marzo recibirán la recompensa que les corresponde por todo su esfuerzo. Deberán tomar decisiones importantes y aprovechar la energía positiva de la que se verán rodeados. Será un mes de crecimiento personal, podrían apostar por un nuevo negocio o cambiar de trabajo. Su habilidad para comunicarse les abrirá las puertas. Se sentirán rodeados de amor y nuevas oportunidades. Si están en una relación podrían buscar comprar una casa. Sus números de la suerte son 29 y 33, y sus colores rojo y azul.

Escorpión

Este mes sentirán el impulso de buscar nuevos caminos, vienen transformaciones para ustedes. Si están en una relación, tienen que controlar sus celos e impulsos si no quieren tener conflictos. Un amor del pasado podría regresar, no den segundas oportunidades, si ya los lastimaron una vez, no merecen regresar a su vida. Cuiden de su salud, especialmente de su sistema nervioso, mejoren sus hábitos alimenticios. Tengan pensamientos positivos y enfóquense en sus metas profesionales, marzo es un mes propicio para cerrar negocios. Sus números de la suerte son 18 y 23, y sus colores rojo y naranja.

Sagitario

Tomen la iniciativa, busquen acuerdos y pidan ese ascenso laboral que les corresponde, tienen que confiar en ustedes y buscar la excelencia. Si están en una relación podrían pasar por un momento de duda, tienen que reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Si están solteros, vivirán un romance con alguien de un signo de aire. Marzo será un buen mes a nivel económico, por lo que podrán salir de deudas. Sus números de la suerte son 3 y 7, y sus colores naranja y blanco.

Capricornio

Este mes deberán tener paciencia. Pronto llegará su crecimiento profesional, no tengan miedo a pedir lo que les corresponde, podría venir un aumento salarial o una nueva fuente de ingresos. Marzo será un mes adecuado si es que tienen que tomar decisiones importantes sobre nuevos proyectos. Cuidado con los excesos, habrá muchas fiestas y reuniones. Sus números de la suerte son 5 y 16, y sus colores rojo y verde.

Acuario

Si están considerando cambiar de trabajo, marzo será propicio para hacerlo, encontrarán una opción que les dejará más dinero, pero deben confiar en su talento y profesionalismo. Inicien el mes autoevaluándose, busquen su transformación y mejora, sobre todo si tienen que tomar decisiones importantes. Podrían tener la oportunidad de comprar una casa, pero no lo hablen abiertamente para no despertar las envidias. Si están en una relación eviten los celos y las discusiones, disfruten de momentos juntos, podrían consolidar su unión con un embarazo. Sus números de la suerte son 17 y 31, y sus colores naranja y amarillo.

Piscis

Marzo será un mes de transformación, verán grandes avances en su vida profesional y en el área del dinero, el universo está de su lado. Anímense a cambiar su imagen, exploren nuevas posibilidades. Si están en una relación gozarán de momentos románticos, podría ser el momento de formalizar. Tienen que mejorar sus hábitos y mantener una actitud positiva. Sus números de la suerte son 12 y 24, y sus colores naranja y rojo.