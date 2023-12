Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 2 y 3 de diciembre

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 2 y 3 de diciembre.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más importante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Sea paciente y amoroso con su pareja, en ella encontrará resguardo emocional; sin embargo, no debe permitir que las tensiones que experimenta en otros aspectos de su vida repercutan en su relación.

Tauro

Recibe noticias felices de alguien de su familia, puede que haya boda en puerta, así que hay mucho que celebrar. Aproveche el tiempo para solucionar asuntos pendientes, sobre todo legales, resuélvalos antes de que sea demasiado tarde.

Géminis

Estos días serán perfectos para comenzar a decorar la casa para la temporada navideña. Tendrá un encuentro con amigos y alguno le pedirá consejos románticos, sea prudente con lo que le dice. Acuda al médico para atender esos malestares que le inquietan.

Cáncer

Haga un ritual de autocuidado, córtese el pelo o cambie de look para empezar el mes sintiéndose bien y renovar completamente su energía. Asistirá a una reunión. Recuerde que este ciclo es de convivencia y perdón, así que sea empático.

Leo

Este fin de semana tendrá fiestas, reuniones y comidas, disfrute con sus amigos, pero no olvide cuidarse de los excesos, sobre todo sea cauto en su alimentación, porque su estómago e intestino podrían estar sensibles.

Virgo

Prepárese para vivir unos días de encuentro familiar. Su energía positiva contagiará a sus seres queridos y tendrán un encuentro lleno de alegría y calidez familiar. Esto le permitirá renovar energías y descansar de sus compromisos laborales.

Libra

Recibirá una invitación para un evento o una fiesta, trate de asistir, ya que ahí podría conocer personas importantes en su futuro e, incluso, ganarse un premio. Sea cuidadoso con sus finanzas, no derroche en gastos innecesarios este fin de semana.

Escorpio

Empieza la temporada de compromisos familiares y no tendrá tiempo de descansar. Cuide su temperamento, no le ponga mala cara a las personas que no piensan como usted, relájese y pásela bien. Trate de no beber, ni comer en exceso.

Sagitario

Continúan las celebraciones por su cumpleaños. Disfrute de las fiestas, pero evite problemas. Si alguien le pide su opinión no significa que deba tomar el control de la situación. Conduzca con precaución.

Capricornio

Estos días de descanso aprovéchelos para dormir mucho y prepararse para una semana agitada de mucha concentración y festejos prenavideños. Trate de administrar su tiempo para materializar todo lo que se propone. Manténgase enfocado y aléjese de pensamientos negativos.

Acuario

Aunque en este fin de semana podría sufrir de algunos dolores de cabeza, en general tendrá días de descanso. Cuide su dinero y pegue deudas pendientes. Sea cauto con su tarjeta de crédito y no gaste tanto. Comience a planear sus compras navideñas.

Piscis

Este fin de semana tomará decisiones sobre un nuevo negocio, no le pida su opinión a todo el mundo y concéntrese en la información que tiene. Empieza a ver un mejor futuro tanto en lo profesional como en lo sentimental. Renovará su energía y ánimo al seguir una dieta saludable y cambiar su look.