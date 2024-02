Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 17 y 18 de febrero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas que dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. El sábado y domingo traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 17 y 18 febrero.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Este fin de semana podrán dejar a un lado el estrés que estaban experimentando. Alguien podría ofrecerles un trabajo, evalúen bien la situación antes de tomar una decisión, es probable que lo mejor sea quedarse en su empleo actual. Si están en una relación podrían tener dudas con respecto a lo que hace su pareja cuando no está con ustedes, lo mejor es dejar a un lado los celos y hablar directamente sobre sus preocupaciones.

Tauro

Deben aprender a ser más compartidos, especialmente con las personas que son importantes para ustedes, tienen que dedicar tiempo de calidad a sus seres queridos y no únicamente estar ahí por obligación, hoy es un buen día para invitar a su familia a compartir un momento especial. En el trabajo necesitan comprometerse más y socializar con sus compañeros, de otra manera no se volverán parte importante del equipo y más tarde podrían arrepentirse.

Géminis

Si están estudiando viene una etapa en la que deberán esforzarse y concentrarse para enfrentar los desafíos próximos. No cierren las puertas al amor, compartan momentos especiales con la persona que les interesa y ha llegado a su vida, es alguien que puede aportarles mucho, no tengan miedo al compromiso.

Cáncer

Una persona del pasado podría volver a buscarlos, si los lastimó antes lo mejor es que no den segundas oportunidades y cierren ese ciclo definitivamente si no quieren volver a cometer los mismos errores. Dense la oportunidad de conocer más acerca de la historia de su familia y aprender de todo lo que tuvieron que pasar para llegar hasta este momento.

Leo

Cuidado con permitir que otros tomen decisiones en su nombre, tienen que aprender a pensar por ustedes mismos y no dejarse manipular. No descuiden su salud, los cambios de clima podrían afectarlos. Podrían enfrentar conflictos familiares debido a desacuerdos con su pareja, aclaren todo hablando con ambas partes, no será fácil, pero la comprensión les permitirá encontrar una solución.

Virgo

Seguramente han estado soñando con un viaje, no es el momento adecuado para realizarlo, primero tienen que cumplir con sus obligaciones y ahorrar un poco más de dinero para poder disfrutar de la experiencia. Alguien podría buscarlos para ofrecerles una buena oportunidad de negocios y generar ingresos extra, además los recomendará para que otros los consideren.

Libra

Descansarán de todos los cambios que han experimentado últimamente, pueden sentirse tranquilos y disfrutar de la estabilidad, pero cuidado, quizás sea buena idea buscar nuevas oportunidades y no quedarse sentados esperando a que todo fluya. Alguien a quien conocen bien podría estar intentando boicotear su trabajo, hoy se enterarán sobre sus malas intenciones.

Escorpión

Es el momento para buscar nuevas oportunidades, si se han sentido estancados últimamente recuerden que tienen todo el potencial para encontrar un lugar en donde brillar. Si están en una relación, podrían sentirse alejados de su pareja debido a un conflicto que sucedió hace tiempo, no dejen que eso crezca, hablen y entréguenle la seguridad que necesita.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana. Foto: Mhoni Vidente/Facebook

Sagitario

Una persona que ha estado a su lado toda su vida les brindará un consejo muy valioso, necesitarán de su sabiduría para solucionar el problema que los ha estado agobiando en su trabajo o en su vida amorosa. Cosecharán todo el esfuerzo que pusieron en su empleo, pero deberán ser más organizados, se sentirán con más ánimo y serán más productivos.

Capricornio

Si están iniciando una relación, no se apresuren, vayan poco a poco si es que quieren construir algo sano a largo plazo, no pierdan esa oportunidad, aunque estén enamorados, una conexión real se tiene que ir formando y necesita de tiempo para madurar.

Acuario

Será un gran fin de semana, verán todo en su vida de una manera más positiva y tendrán buenos resultados en cualquier ámbito. Les llegará un dinero extra, no lo gasten, lo mejor es que lo ahorren para cuando lleguen malas rachas económicas, incluso pueden invertir una parte, aunque podrían darse un pequeño gusto a ustedes y su pareja.

Piscis

Si están en una relación es momento de demostrar a su pareja todo su agradecimiento por el apoyo que les ha brindado en el camino. Podría llegar una nueva oferta de trabajo en el que destacarán y aprovecharán nuevas oportunidades, así que no teman ponerse en contacto y enviar su currículum, recibirán una pronta respuesta.