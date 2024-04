Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 13 y 14 de abril

los horóscopos de la mística para el sábado 13 y domingo 14 de abril de 2024. Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en sus redes sociales.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Será un fin de semana positivo, lleno de buena energía. Podría llegarles una nueva oferta de trabajo, analicen bien antes de tomar una decisión. Su fuerza interior les permitirá salir adelante ante cualquier problema que se les pueda presentar.

Los buscará un amor del pasado para pedirles un favor, no vuelvan a caer en relaciones tóxicas. Podrían sufrir insomnio debido a que tendrán muchos pensamientos antes de ir a dormir, traten de relajarse. Si están en una relación, pasarán días felices al lado de su pareja. Tienen que pensar bien qué van a hacer en su futuro y organizar sus finanzas. Sus números de la suerte son 1 y 33, y su color el rojo.

Tauro

Será un fin de semana en el que tendrán que realizar tareas en su casa, pues les gusta vivir bien. Están en un buen momento para concretar una relación estable. Estos días sentirán la necesidad de reinventarse, no tengan miedo a los cambios, lo que decidan será lo mejor.

Convivirán con su familia y seres queridos. Cuidado con dolores de espalda. Hagan cambios en su casa, eso les ayudará a mejorar su energía. No rueguen amor a quien no los valora. Sus números de la suerte son 5 y 27, y su color el naranja.

Géminis

Este fin de semana tendrán sus energías revueltas recordando el pasado, no caigan en la tristeza y piensen en positivo. El sábado recibirán sorpresas agradables. Un amigo los buscará para salir de viaje y la pasarán muy bien.

Cuidado con chismes que vendrán de un antiguo amor. Recibirán un dinero que no esperaban. En el trabajo, no generen conflictos con sus compañeros, solamente den su opinión si se las piden. Sus números de la suerte son 1 y 23, y su color el rojo.

Cáncer

Estarán llenos de energía para realizar proyectos nuevos y planificar su futuro, están en un momento de reinventarse y mejorar en lo económico. Recibirán un dinero extra. Será un fin de semana lleno de reuniones.

Tienen que cerrar los ciclos y olvidar el rencor con amores del pasado, deben perdonar y olvidar. Si están en una relación, y las cosas no van bien, dense un tiempo para volver a valorarse. Sus números de la suerte son 21 y 40, y su color el azul.

Leo

El fin de semana estará lleno de actividades y reuniones. Tienen que hacer cambios en su hogar. Podrán proponer un proyecto nuevo en su trabajo que los hará destacar en lo profesional. Los buscará una persona que los traicionó en el pasado, no den segundas oportunidades.

Estos días se mostrarán más carismáticos y atractivos. Cuidado con problemas en su piel. Lo mejor es que pasen estos días en casa y convivan con su familia. No crean en cualquiera, están rodeados de envidias. Sus números de la suerte son 7 y 16, y su color es el rojo.

Virgo

Podrían vender una propiedad o arreglar un asunto relacionado con una herencia. El viernes será un día de mucho trabajo, véanlo por el lado positivo. El sábado, llegarán buenas noticias, será propicio para los negocios y el dinero.

Cuidado con chismes y envidias. Si están en una relación, dejen los celos a un lado, tienen que confiar en su pareja. Realizarán cambios en su casa. Sus números de la suerte son 8 y 20, y su color el amarillo.

Libra

Este fin de semana tendrán una buena actitud para realizar cambios en su vida, olviden el pasado, tienen que fomentar el amor propio y buscar siempre su felicidad. Tendrán suerte en juegos de azar.

Alguien les pedirá dinero prestado, traten de decirle que no, podrían robarles su buena energía. Para no tener conflictos con su pareja, disfruten de su relación. Si están solteros, conocerán a personas compatibles. Cuidado con las personas que lleguen a su casa, no confíen en cualquiera. Sus números de la suerte son 7 y 11, y su color al verde.

Escorpión

Recibirán noticias sobre un antiguo amor, no caigan en provocaciones y conflictos. Es momento de renovarse, traten de arreglar situaciones legales, todo saldrá a su favor. Recuerden que no todo en la vida es trabajo, disfruten del fin de semana, necesitan relajarse.

No platiquen sus planes con cualquiera, tienen que ser más discretos. Hagan cambios en su casa para mover las energías. Sus números de la suerte son 19 y 70, y su color el blanco.

Sagitario

Aprovechen el fin de semana para poner en orden sus pensamientos y planear su futuro. Si quieren abundancia, tienen que hacer un plan de trabajo o negocios para atraer la riqueza. Tendrán reuniones con sus amigos o familia. Cuidado con dolores de huesos o con una caída.

En el amor, podrían sentirse tristes, tienen que valorar más a su pareja y olvidarse del pasado. Enfrentarán conflictos con sus compañeros de trabajo debido a chismes. Sus números de la suerte son 9 y 81, y su color el rojo.

Capricornio

Dense el tiempo para sacar todas sus tareas pendientes. Es momento de que piensen en cómo formar su patrimonio y tener estabilidad financiera. No caigan en provocaciones, ignoren las críticas negativas, están rodeados de envidia.

No dejen de estudiar, tienen que estar actualizados. No se compliquen la vida, dejen que todo fluya. Podrían iniciar un negocio de fin de semana con alguna amistad. Sus números de la suerte son 21 y 30, y su color el blanco.

Acuario

Se sentirán llenos de energía y con buena actitud, están en una buena época para crecer económicamente, pero no platiquen sobre sus planes. Le ayudarán a alguien de su familia a cumplir con una deuda.

El fin de semana estarán rodeados de personas que son importantes para ustedes. Tienen que controlar su carácter y no perder la paciencia tan fácil, todo se acomodará. Alguien los buscará para iniciar una relación, pero cuidado con embarazos no deseados. Recibirán un mensaje divino. Sus números de la suerte son 6 y 15, y su color el azul.

Piscis

Aprovechen el fin de semana para tomar algún curso, tienen que buscar su desarrollo. Saldrán a festejar con sus amigos. Pensarán en un amor del pasado y se sentirán tristes, no traten de buscarlo nuevamente, lo que no fue ya no será.

Escuchen lo que les dicta su intuición. Podrían recibir la invitación a trabajar en una empresa internacional. Siempre tienen que terminar lo que comiencen, deben ser más constantes en su vida. Sus números de la suerte son 8 y 77.