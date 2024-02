Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 10 y 11 de febrero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. El sábado y domingo traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 10 y 11 de febrero.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Podrían estar pasando por un momento complicado en su vida, pero deben reflexionar y buscar soluciones. Una persona cercana necesitará que la apoyen, es momento para fortalecer el lazo y estar más cerca. Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo, piensen bien antes de tomar una decisión.

Tauro

Podrían surgir conflictos con sus compañeros de trabajo. Se enterarán de un chisme del que querrán hacerlos responsables, intenten dar su versión de los hechos. Una herencia familiar podría generar conflictos. Por ahora el amor debería esperar, concéntrense en sus responsabilidades.

Géminis

Si tienen hijos, estos podrían estar pasando por un mal momento, aprovechen el fin de semana para disfrutar de bellas vivencias juntos. Alguien de su familia necesita de su ayuda, no duden en brindarle su apoyo. Necesitarán de un buen consejo para mejorar en su trabajo, acérquense a quien los capacitó. Busquen despertar el romance con su pareja, algo sencillo podría ser muy positivo para su relación.

Cáncer

Llegarán buenas oportunidades en el trabajo que les permitirán demostrar todo su potencial, incluso podrían recibir felicitaciones por parte de sus compañeros. Un amigo les dará un cumplido que les alegrará el día. Es un buen momento para volver a abrir las puertas al amor, y si ya están en una relación podría llegar una propuesta de matrimonio. Si hace tiempo que están en pareja se darán cuenta de que eligieron a la persona correcta.

Leo

Sentirán dudas sobre si deben confiar en una persona que está cercana a ustedes. Podrían tener una discusión con alguien de su trabajo, no se involucren en problemas ni hagan los conflictos más grandes, si es necesario pidan disculpas. Podrían surgir dificultades con un negocio que creían seguro debido a un mal manejo del dinero, no se desanimen y sigan intentando. Pasarán por un momento complicado con su pareja, busquen soluciones juntos.

Virgo

Deberán gastar el dinero que tenían ahorrado para situaciones difíciles, un problema de salud en su familia podrían requerir de esos recursos. Alguien cercano estará dispuesto a apoyarlos en esta situación, acepten solo si es necesario. Cuiden que esta dificultad no afecte su relación de pareja, tienen que separar las cosas. Podrían ofrecerles participar en un nuevo proyecto, será benéfico para su economía.

Libra

Las cosas no están saliendo como esperaban en el trabajo, deben reflexionar acerca de sus metas y cómo es que las conseguirán. Si están estudiando deben concentrarse y dejar al lado las distracciones. Alguien se acercará para darles una crítica, escuchen con atención, podrían aprender mucho. Arriésguense en el amor, han dejado pasar la oportunidad de conocer a alguien con quien podrían formalizar una relación.

Escorpión

Hay una persona que los tiene interesados, pero no se han animado a decirlo, dejen atrás los miedos de fallar en el amor, para no perder la oportunidad de concretar algo. Si tienen deseos de encontrar nuevos caminos en su carrera evalúen la situación y consideren un posible giro en su vida laboral. Si están en una relación expresen sus sentimientos a su pareja si es que necesitan más atención. Cuidado con los excesos podrían ocasionarles problemas de salud.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana. Foto: Mhoni Vidente/Facebook

Sagitario

Los problemas están haciendo que pierdan la concentración de lo que es importante, no se dejen llevar por cuestiones frívolas, están tomando decisiones que no aportarán nada para su futuro, regresen al camino correcto y maduren. Si están en una relación, su pareja podría sentir dudas porque no han tomado decisiones para comprometerse. Los errores del pasado podrían cobrarles factura, si deben algo salen sus deudas.

Capricornio

Alguien del pasado regresará, si se sienten alterados no caigan en la trampa, evalúen lo que sucedió y piensen bien si quieren dar segundas oportunidades. Podrían surgir problemas debido a una infidelidad, no reaccionen de manera impulsiva. Si su relación recién comienza dense tiempo para conocerse mejor.

Acuario

Deben ponerse en contacto con su interior para saber qué es lo que realmente quieren en el futuro. Alguien les dará un consejo que les permitirá consultar acerca de su fortuna. Si han iniciado una relación recientemente y tienen dudas, reflexionen bien, quizás solo se trate de sus miedos personales a volver a entregarse por los fracasos del pasado.

Piscis

Tienen que guardar la calma ante las dificultades, confíen en su capacidad para enfrentar los obstáculos, están en un momento en el que la vida les acercará las respuestas que necesitan El estrés está afectando su calidad de sueño lo que les podría ocasionar problemas dentales y dolores. El amor se está acercando, manténganse abiertos a las posibilidades.