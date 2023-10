Los estadounidenses aseguran que esta es la clave para vivir en plenitud (no es dinero)

Para la mayoría de los estadounidenses, la clave para vivir en plenitud no está necesariamente ligada al dinero, el matrimonio o la paternidad, de acuerdo con un estudio del Pew Research Center. Un grupo de especialistas analizó cuáles son realmente los aspectos que influyen en la satisfacción de la vida de las personas en Estados Unidos.

Para determinar los resultados se encuestó a residentes del país norteamericano de varias edades y con diferentes niveles estilos de vida. De esa forma, se encontró que el 71 por ciento de todos los adultos considera que tener un trabajo o carrera que disfruten es extremadamente o muy importante, dos de los parámetros de medición que se usaron, para que las personas vivan una vida plena.

El acomodo de prioridades quedó así:

Tener un trabajo o carrera de su agrado: 71% Tener amigos cercanos: 61% Tener hijos: 26% Tener mucho dinero: 24% Estar casado: 23%

Sorprendentemente, solo alrededor de uno de cada cuatro adultos considera que tener hijos (26 por ciento) o estar casado (23 por ciento) es extremadamente o muy importante para vivir una vida plena. Un tercio de los encuestados considera que cada uno de estos aspectos es algo fundamental, mientras que el 42 por ciento y el 44 por ciento, respectivamente, considera que no es de importancia.



La acumulación de riqueza material se ve como extremadamente o muy importante para una vida plena solo para el 24 por ciento de los adultos. Mientras que otro 49 por ciento considera que este último aspecto es solo de poca relevancia y, alrededor del 27 por ciento, no le presta atención.



En cuanto al género, hombres y mujeres tienen opiniones similares sobre la importancia de tener amigos cercanos y tener mucho dinero, pero las mujeres valoran un poco más la satisfacción laboral que los hombres (74 por ciento vs. 69 por ciento).

El matrimonio y los hijos: ¿Un factor importante para la felicidad?

Al mismo tiempo, los hombres dan un poco más de relevancia al matrimonio y la paternidad. Un 28 por ciento de los hombres, en comparación con un 18 por ciento de las mujeres, considera que estar casado es extremadamente o muy importante para una vida plena. De manera similar, el 29 por ciento de los hombres, en comparación con el 22 por ciento de las mujeres, piensa lo mismo sobre tener hijos.



No sorprende que los adultos casados sean más propensos que los solteros a considerar que el matrimonio es importante para vivir una vida plena. Alrededor del 29 por ciento de los casados cree que estar casado es extremadamente o muy importante, en comparación con el 18 por ciento de los divorciados, viudos, el 15 por ciento de los que nunca se han casado o el 12 por ciento de los que viven con una pareja.



De manera similar, los padres consideran más importante tener hijos para vivir una vida plena en comparación con los adultos sin hijos. Alrededor del 31 por ciento de los progenitores estima que tener hijos es extremadamente o muy importante, comparado con el 18 por ciento de los adultos sin hijos.

La percepción de la felicidad de acuerdo con la edad

En términos de edad, los adultos mayores, de 65 años en adelante, son los más propensos a considerar que tener un trabajo o carrera satisfactorios es extremadamente o muy importante para vivir una vida plena. El 78 por ciento lo considera así. De cualquier forma, del 67 al 73 por ciento de los otros grupos de edad piensa lo mismo.



Por su parte, los adultos jóvenes, de 18 a 29 años, son más propensos que otros grupos de edad a considerar que tener mucho dinero es extremadamente o muy importante para vivir una vida plena. El 35 por ciento piensa de esta manera, en comparación con aproximadamente uno de cada cuatro o menos entre los grupos de edad más avanzada.