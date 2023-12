Los estados más caros de EE. UU. para divorciarse (California y Nueva York presentes)

Cuando las personas contraen matrimonio, seguramente en lo último en lo que están pensando es en el divorcio. Sin embargo, la realidad es que en Estados Unidos existe una de las tasas de divorcio más grandes del mundo. De acuerdo con información de la consultora de datos Statista, prácticamente la mitad de las uniones terminan en separación, lo cual, además de dejar secuelas emocionales, también puede implicar importantes gastos, sobre todo dependiendo del estado en el que se lleve a cabo la disolución del matrimonio.

Y es que un análisis de Forbes Advisor compartió que los honorarios de un abogado son solo uno de los muchos gastos que implica divorciarse, pues hay que pagar honorarios de presentación estatal, legales y gastos incidentales, por lo que este trámite puede llegar a costar miles de dólares.

De acuerdo con un análisis llevado a cabo en todo el país, el costo promedio de un divorcio en EE. UU. es de US$7.567, lo que significa que los estadounidenses tienen que destinar el 7 por ciento de sus ingresos anuales en este trámite.

La mala noticia es que casi 112'000.000 de estadounidenses, es decir, alrededor de un tercio de la población, viven en los estados más caros para divorciarse, en donde el costo de vida es superior al promedio, por lo que no es sorprendente encontrar en los primeros lugares a California y Nueva York, aunque no son los únicos. Esta es la lista de los cinco primeros lugares.

California, donde el costo de divorciarse es de alrededor de US$10.159 y el costo por hora de un abogado es de US$84,46. Nueva York, en donde se deben destinar alrededor de US$9.206 para el trámite de divorcio y el costo por hora de un abogado es de US$83,12. Oregón, en donde se necesitan US$8.450 en promedio para divorciarse y el costo por hora de un abogado es de US$63.79. Massachusetts, con US$10.406 promedio para divorciarse y el costo por hora de un abogado es de US$77,66. Alaska, en donde se necesitan US$9.111 para divorciarse debido a que el costo por hora de un abogado es de US$52,83.

En la lista también aparecen Hawaii, Arizona, Nevada, Washington y Florida, en este último caso se menciona que se necesitan alrededor de US$7.410 para divorciarse.

Facebook Twitter Linkedin

Si su pareja no le da el permiso, puede pedir que el trámite lo haga un defensor de familia. Foto: iStock

¿Cómo puede ahorrarse dinero en un divorcio?

Quienes estén pasando por una separación y no quieran gastar tanto en el proceso tienen la posibilidad de utilizar los servicios en línea para reducir gastos. No obstante, es importante mencionar que esta opción solamente está disponible para ciertas circunstancias, si se está pasando por un divorcio complejo o disputado esta no es una alternativa.

La otra opción es llevar a cabo el proceso en los estados en donde el trámite resulta menos costoso, por ejemplo, en Washington DC en donde se registra el costo más bajo considerando los ingresos promedio de la población. Otra opción es Kansas en donde se tiene una de las tarifas de representación más altas, pero que se compensa por un bajo costo de vida y menores costos de honorarios de abogados.

En la lista se menciona que en Misisipi se registra el costo promedio de divorcio más bajo con US$6.253; le sigue Oklahoma en donde el costo para divorciarse es de US$6.319. A continuación, aparece Kansas con US$6.341; el cuarto lugar es Georgia con US$6.493; y el quinto para Iowa en dónde deben destinarse alrededor de US$6.537 para este trámite.