Los estados de Estados Unidos donde podría nevar esta semana

El fenómeno meteorológico que generó fuertes tormentas durante la semana anterior continúa atravesando el noreste y podría convertirse en nieve en algunas zonas de Estados Unidos. Debido a las fuertes ráfagas de viento, se espera que el día de hoy en partes del norte de New England se registre caída de nieve.

Al sur de Maryland y Virginia, este lunes por la mañana la lluvia se convirtió en nieve. Y se espera que la situación se mantenga en las áreas metropolitanas de Baltimore y Washington, en donde podría registrarse entre media pulgada y una pulgada de nieve. Lo anterior significará retrasos en vuelos para el Aeropuerto Internacional Dulles y el Aeropuerto Nacional Roland Reagan de Washington, sitio que se presentó la primera nevada importante en la temporada, de acuerdo con el Centro de Pronósticos de Fox.

Durante el fin de semana se registró importante caída de nieve en las zonas del Atlántico medio hasta el norte de New England y para este día se espera que el clima se mantenga en esas condiciones en partes de Vermont, New Hampshire y Maine. A su vez, se registró aproximadamente una pulgada de nieve en Virginia y en el norte del estado de Nueva York.

Aunque en dichas zonas se espera que las condiciones climatológicas comienzan a mejorar, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), se mantendrán las alertas de clima invernal para zonas como Burlington, Vermont, partes de Nueva York y Nueva Inglaterra, New Hampshire y Maine. No obstante, en la ciudad de Nueva York no se espera caída de nieve.

Esta semana seguirá nevando. Foto: EFE

En estas zonas de Estados Unidos no habrá nieve pero sí lluvia

Aunque no se espera la caída de nieve, el clima seguirá presentando bajas temperaturas e importantes lluvias, sobre todo en la parte del corredor de la Interestatal 95, a lo largo de la costa este.

Ciudades como Nueva York y Filadelfia verán detenerse las lluvias, pero más al este, en Boston, las precipitaciones y el viento durarán por más días, por lo que las alertas de inundaciones siguen vigentes para al menos 22 millones de estadounidenses en el sur de Connecticut, el este de Massachusetts y al sureste de Maine.

Asimismo, los fuertes vientos seguirán afectando el noreste y Nueva Inglaterra. Los climatólogos advierten que los vientos en Nantucket, Massachusetts podrían alcanzar ráfagas ya hasta 60 millas por hora o más, por lo que piden estar alerta ante los avisos de las autoridades.