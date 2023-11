Los derechos Miranda: lo que podría complicar la estadía de los indocumentados

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó el pasado 17 de noviembre extender los derechos Miranda a no ciudadanos que enfrentan deportación cuando las autoridades de inmigración han obtenido una orden de arresto en su contra. Este fallo podría tener implicaciones significativas para los indocumentados durante procesos de deportación.

La doctrina de los derechos Miranda, establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Miranda v. Arizona de 1966, establece ciertas advertencias que deben ser leídas a los sospechosos de delitos antes de ser interrogados por la policía. La advertencia Miranda incluye el derecho a permanecer en silencio, a ser informado sobre el uso de sus declaraciones en su contra y el derecho a un abogado.

Sin embargo, la reciente decisión de la Corte de Apelaciones sostiene que, dado que los procedimientos de deportación son civiles y no criminales, los no ciudadanos no tienen derecho a las advertencias de Miranda, incluso cuando se emite una orden de arresto.

Un juez argumentó que los no ciudadanos tienen derechos bajo la Quinta Enmienda Foto: CBP

El caso migratorio que generó la controversia

El caso específico involucra a José María Zúñiga De La Cruz, un ciudadano mexicano que buscaba bloquear el uso de sus declaraciones ante agentes de inmigración, ya que no le leyeron sus derechos al ser detenido. Por ello, solicitó la regla de exclusión, que prohíbe el uso de evidencia obtenida ilegalmente en un juicio.



En el contexto de la inmigración, la regla de exclusión podría aplicarse si la persona que está siendo deportada fue detenida sin una orden válida o si fue interrogada sin recibir advertencias de Miranda.

Segun los jueces, en el contexto de la inmigración, los procedimientos de deportación son considerados como un proceso civil, no penal. En un juicio penal, las advertencias de Miranda se aplican para proteger los derechos de los acusados, que incluyen el derecho a permanecer en silencio y el derecho a tener un abogado presente durante el interrogatorio.

El juez que argumentó en contra de la aplicación de las advertencias de Miranda en casos de deportación, señaló que existen diferencias sustanciales entre estos dos tipos de procedimientos. Por ejemplo, en un juicio penal, los acusados corren el riesgo de ser condenados a prisión, mientras que en un caso de deportación, los acusados corren el riesgo de ser expulsados del país. Además, en un juicio penal, los acusados tienen derecho a un jurado, mientras que en un caso de deportación, los casos son decididos por un juez.