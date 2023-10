Los 5 errores más comunes por los que el Uscis rechaza la ciudadanía de Estados Unidos

Al igual que cuando una persona solicita la residencia, quienes buscan la ciudadanía de Estados Unidos, deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad. Estos incluyen tener 18 años y ser capaz de leer, escribir y comunicarse oralmente en inglés básico, además de presentar una entrevista y un examen de naturalización y demostrar su residencia en el país. Sin embargo, esto no es suficiente para obtener el documento. Hay varios errores que los solicitantes cometen y estos son algunos de los más comunes.

Para completar el trámite de solicitud de ciudadanía o naturalización, las personas deben presentar en línea el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, según apunta el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés). El cambio de estatus de residente a ciudadano, trae consigo derechos y obligaciones como el derecho al voto, poder viajar con pasaporte estadounidense, traer miembros de su familia a EE. UU., solicitar empleos federales, obtener beneficios de gobierno y poder servir como jurado en un juicio.



Los errores que hay que evitar a toda costa son:

1. No comprobar el tiempo de residencia en Estados Unidos

Los requisitos para solicitar la ciudadanía varían según distintos escenarios. Si el solicitante está casado con un ciudadano estadounidense, deberá demostrar tres años de residencia en el país. En el caso de que sea un residente permanente legal con cinco años en el país, deberá comprobar que realmente vive en el lugar, lo cual incluye “demostrar que ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante por lo menos 30 meses de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de trámite de la solicitud”, apunta Uscis.

“Se presume que una ausencia superior a 6 meses (más de 180 días) pero inferior a un año (menos de 365 días) durante el periodo para el que se exige la residencia continua (también denominado ‘periodo reglamentario’) rompe la continuidad de dicha residencia”, especifica el sitio.

2. Ausentarse de Estados Unidos por largos periodos

Los requisitos de comprobar la residencia y la presencia física en el país están relacionados. Esto no quiere decir que durante el periodo reglamentario el solicitante no pueda salir de los Estados Unidos; sin embargo, deberá poder justificar las ausencias de entre seis meses a un año y explicar cómo sus viajes no interrumpen su residencia continua, aportando pruebas como mantener un empleo, tener familiares en el país e, incluso, solicitar un permiso de reingreso.

3. No cumplir con sus obligaciones fiscales

Para las autoridades de EE. UU. uno de los requisitos para solicitar la ciudadanía es “ser una persona de buena conducta moral”, esto se traduce en cumplir con sus obligaciones legales. Al llenar el formulario para solicitar la ciudadanía deberá responder ciertas preguntas sobre su estatus fiscal, como si ha fallado en presentar alguna declaración de impuestos, si presenta cargos atrasados o si acaso tiene un plan de pagos. Es importante contestar este cuestionario con la verdad, ya que se lleva a cabo una investigación y deberá adjuntar documentos probatorios. Es muy probable que si no está al día con sus obligaciones fiscales, su solicitud sea rechazada.

4. Tener antecedentes penales

En el cuestionario también deberá responder si alguna vez ha sido detenido por las autoridades, si se presentaron cargos o no, y si cumplió con una sentencia. Además, deberá adjuntar certificados y comprobantes, incluso si resultó absuelto. Esto aplica también si fue recluido en algún programa alternativo de rehabilitación, como una clínica para controlar las adicciones. Si usted presenta antecedentes, es recomendable asesorarse con un abogado de migración antes de presentar su solicitud.

5. Fallar en la entrevista

“Para hacerse ciudadano naturalizado de Estados Unidos, usted debe aprobar el examen de naturalización, que se hace en la entrevista”, explica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. En esa reunión, un agente le hará preguntas sobre la información que aportó en el Formulario N-400 y sus antecedentes; además, presentará una prueba de educación cívica y un examen de inglés, del cual están exentas algunas personas mayores.

¿Qué pasa si reprueba el examen para la ciudadanía estadunidense?

Si llegada la hora de la entrevista, usted no aprueba satisfactoriamente los requisitos de inglés o cultura cívica, podrá volver a presentar la parte del examen que reprobó en una sesión que se programará entre 60 y 90 días luego de su entrevista.

Si su solicitud es rechazada, usted puede volver a presentar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, las veces que quiera. No hay un límite. Sin embargo, deberá cubrir las tarifas correspondientes, las cuales al día de hoy ascienden a US$725, de los cuales US$640 corresponden a la solicitud y US$85 al servicio de datos biométricos.