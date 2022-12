El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó la ciudad de Bogotá el pasado viernes con el fin de abordar con las autoridades colombianas el desafío que supone la migración para el continente.



Durante su visita, en la que se reunió con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, se anunció la realización de una conferencia latinoamericana sobre la migración y se enfatizó en el compromiso de las autoridades estadounidenses para hacerle frente a la ola migratoria que se ha vivido en el 2022.

Y es que este año se han batido todos los récords de personas que cruzan el Tapón del Darién con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Las cifras de las autoridades de Panamá indican que casi 228.000 migrantes han cruzado la selva para emprender la ruta hacia la nación norteamericana.

El secretario se reunió con el presidente Gustavo Petro y el ministro Álvaro Leyva. Foto: EFE

‘Un reto común’

En su paso por Bogotá, Mayorkas aseguró que la migración es un reto que no solo involucra a Estados Unidos y Colombia sino que se trata de un desafío regional, pues el hemisferio -y el mundo en general- están afrontando un movimiento de personas que no tiene precedentes en los años recientes.



“Para abordar lo que es un reto regional, tenemos que tener una solución regional y eso requiere la participación de múltiples países. Colombia ha sido un líder tremendo en lo que ha hecho con respecto a la ayuda a los venezolanos. Así que, juntos, traeremos a otros países a la mesa para abordar el reto”, dijo.



Por esa razón, tras su encuentro con el canciller Leyva, los funcionarios anunciaron la realización de una conferencia latinoamericana para abordar la migración, que se espera tenga lugar en el primer trimestre de 2023.



(Le puede interesar: 2022, el año en que más migrantes han fallecido en la frontera México-EE. UU.)

Según Mayorkas, se trata de un encuentro destinado a desarrollar una solución conjunta para el desafío colectivo que supone el flujo migratorio en América. Los detalles de dicho encuentro, no obstante, se establecerán en los próximos meses.



“El ministro Leyva expresó su intención de acoger la conferencia. Pero se encuentra en una fase muy temprana. Vamos a trabajar en los contornos de esa conferencia para establecer una fecha en el menor tiempo posible y esbozar una agenda no unilateral, sino multilateral”, le dijo Mayorkas a EL TIEMPO.



“No queremos sentar a todo el mundo a la mesa y discutir el tema sin haber trabajado en él antes de esa conferencia. Queremos que el encuentro produzca resultados concretos”, agregó.

Migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Foto: AFP

La crisis en el Darién



Preguntado sobre la crisis en el Tapón del Darién, Mayorkas afirmó que se ha estudiado la posibilidad de acelerar la expedición de visas para ingresar a Estados Unidos con el objetivo de que los migrantes puedan viajar de forma legal a dicho país.



“Estamos muy centrados en construir vías legales, seguras y ordenadas para que las personas que puedan no tengan que poner sus vidas, y los ahorros de toda su vida, en manos de las organizaciones de contrabandistas que los explotan”, agregó.



(Puede leer: ¿Qué tan viable es la propuesta de eliminar la visa para colombianos en EE. UU.?)

Además, enfatizó en que solucionar la crisis requerirá invertir en las causas reales que obligan a los migrantes a dejar sus países y exponer sus vidas por las rutas ilegales.



“El presidente Pedro lo expresó de forma muy conmovedora. Dijo que la gente no se va de sus países de origen por placer. Los abandonan por razones de violencia, de desesperación económica y, cada vez más, por los resultados del cambio climático. La gente quiere permanecer en sus hogares y tenemos que crear oportunidades para ellos. Para que no sientan la necesidad de emigrar a un país que no es el suyo para conseguir una vida mejor”, agregó.

El fin del Título 42

Mayorkas también aprovechó para referirse al final del Título 42, la norma de salud pública instaurada durante la pandemia por el Gobierno del expresidente Donald Trump que permite devolver a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera con México y que un juez ordenó suspender.



La norma, calificada por el juez de Washington como arbitraria y caprichosa, se levantará, por lo pronto, el próximo 21 de diciembre, por lo que muchos temen que la medida aumente la cantidad de personas interesadas en ingresar a los Estados Unidos de manera irregular.



(Además: Las implicaciones de nueva medida de EE.UU. para controlar migración venezolana)

El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. Foto: EFE

Por eso, Mayorkas fue enfático en desmentir los rumores de que la frontera quedará abierta y que el tránsito se hará más sencillo tras el fin del Título 42 la próxima semana.



"Seguiremos expulsando a las personas y devolviendo rápidamente a quienes no reúnan los requisitos para recibir ayuda. Estamos decididos a contrarrestar, tanto en la comunicación como en la acción, la desinformación de que nuestra frontera estará abierta", afirmó.



El secretario aseguró que Estados Unidos ya alista un plan de seis puntos para atender la situación una vez el Título 42 pierda vigencia. Entre las medidas estarán la expulsión rápida de migrantes a través del Título 8 y el trabajo conjunto con México para la expulsión de quienes no cumplan con los requisitos para recibir asilo en Estados Unidos.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

