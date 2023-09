Las ratas de Nueva York continúan desafiando los esfuerzos por controlar su población a través de un potente anticonceptivo que ha tenido éxito en otras partes del país.

Según informó el portal de noticias locales Gothamist este viernes, el anticonceptivo llamado ContraPest ha demostrado ser menos efectivo en la Gran Manzana que en regiones como Florida y California.



El método, que ha tenido resultados positivos en zoológicos de Miami y Los Ángeles, consiste en introducir el anticonceptivo en cajas cebo diseñadas para actuar a medio plazo en las poblaciones de roedores.



Estos animales, que en Nueva York pueden tener hasta cinco camadas al año con un promedio de ocho crías cada una, han demostrado ser altamente resistentes al tratamiento.



Aunque el Bryant Park, un parque ubicado en el corazón de Manhattan cerca de Times Square, adquirió el método en abril, su implementación ha sido menos exitosa de lo esperado. El parque, administrado por una empresa privada como es común en la ciudad, buscaba reducir la población de ratas en la zona.

Los anticonceptivos no funcionan con las ratas de Nueva York. Foto: iStock

Kathleen Corrardi, conocida como la "zarina de las ratas" de Nueva York, un cargo creado específicamente por el alcalde Eric Adams para abordar la presencia de estos animales en la ciudad y explicó por qué el anticonceptivo no ha funcionado como se esperaba.



Corrardi señaló que las ratas en Nueva York tienen acceso a una gran cantidad de comida debido a la abundancia de basura en las calles, lo que hace que encuentren suficientes fuentes de alimento sin necesidad de entrar en las cajas de ContraPest.



La resistencia de las ratas a los métodos de erradicación es evidente, ya que incluso el envenenamiento, que se ha utilizado en intentos anteriores para controlar su población, no ha tenido éxito a largo plazo. El envenenamiento no solo afecta a las ratas, sino que también puede tener consecuencias para otros animales, principalmente aves, que se alimentan de los roedores muertos.



La persistente presencia de las ratas en Nueva York se hace evidente al anochecer, cuando salen de sus madrigueras y se vuelven visibles en toda la ciudad, incluidos parques y estaciones de metro. La abundancia de comida arrojada por los viajeros en el sistema de transporte público y en otros lugares públicos contribuye a su capacidad para encontrar alimento de manera sencilla.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

