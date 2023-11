Los abuelitos no hacen entrevista para la visa de EE. UU.: los términos y condiciones

De acuerdo a los que establecen las autoridades de Estados Unidos, en el trámite de la visa por turismo, los adultos mayores, en la mayoría de los casos, no tienen que hacer la entrevista para que le otorguen la documentación. Esto forma parte de una disposición general del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés). Para estar exento de este paso, los solicitantes simplemente deben cumplir con el resto de los requisitos comunes para el trámite.

Al momento de tramitar la visa B1 o B2, por negocios o turismo respectivamente, es usual que aparezcan los nervios por la entrevista. A pesar de que los requisitos para una visita de corto plazo son menores a los que requieren otro tipo de permisos, igualmente no deja de ser una situación que genera cierto estrés. Por ese motivo, las personas de la tercera edad deben tener en cuenta que no se les solicita este paso.

Los requisitos para que los adultos mayores no hagan la entrevista de la visa

De acuerdo a lo que indica el sitio web oficial del DOS, a los solicitantes que sean mayores de ochenta años no se les suele pedir una entrevista, incluso aunque se trate de la primera vez que tramiten este documento. Lo propio ocurre con menores de trece, que solo necesitan llevar a cabo la conversación en casos excepcionales.

Por su parte, y aunque no está aclarado a qué casos específicos se refiere, personas por debajo de esa edad también podrían evitar la entrevista en casos de renovación, en los que las autoridades no consideren relevante ese paso.

La visa para Estados Unidos de los adultos mayores suele aprobarse sin entrevista Foto: iStock

Además de la edad, no hay ningún requisito especial para saltarse el paso de la entrevista. Sin embargo, sí serán de cumplimiento obligatorio las cuestiones que hacen a cualquier extranjero elegible para una visa de Estados Unidos: no tener antecedentes penales, no tener conflictos previos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y no haber sido deportado del territorio norteamericano.