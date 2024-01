Los 9 restaurantes elegidos entre los mejores de cocina típica en Florida

Dentro del territorio de Estados Unidos, conviven múltiples culturas, lo que permite poder comer platillos típicos de múltiples países y, en Florida, específicamente en Miami, hay grandes opciones para todo tipo de gustos.

Cualquiera que camine por las grandes ciudades del territorio estadounidense se dará cuenta de que el país está construido sobre una base de costumbres, tradiciones y comidas de otros países que se han fusionado. Por ese motivo, en un mismo espacio es posible dar una vuelta alrededor del mundo con sus sabores.

Así que, ya sea que se tenga antojo de una hamburguesa, un ramen o un taco, o incluso si se quiere comer algo totalmente diferente, vale la pena conocer cuáles son los mejores lugares de acuerdo con la opinión de los comensales. En ese sentido, Stacker compiló una lista de los mejores restaurantes en Miami utilizando datos de Yelp y considerando las cocinas incluidas en una investigación de la Universidad del Gran Cañón sobre las más populares en las ciudades de Estados Unidos. A continuación la lista de cinco que obtuvieron calificación perfecta:

Cocina Americana

Kombo Kitchen, ubicado en 5009 South Macdill Ave Tampa, 33611, es un restaurante que, según Yelp, los clientes aman no solo por la comida sino por el buen servicio. Tiene una calificación de cinco sobre cinco. "La comida estuvo deliciosa y el servicio excelente. Comí salsa de salchicha de pavo con galletas y fue absolutamente perfecto. No olvides pedir una limonada de niebla morada, es muy buena", es una de las recomendaciones.

Cocina china

Fuzion Spice, ubicado en 13709 N Dale Mabry Hwy Tampa, 33618, tiene una calificación de cinco sobre cinco y ofrece platillos únicos de fusión asiática con inspiración de países como China, Corea, Tailandia y Vietnam. ​"La comida es increíble. El servicio y el ambiente son personalizados. El negocio es de propiedad familiar y todo el personal es amable y servicial. Mis favoritos son la carne bulgori, los rollitos de huevo de gallina y la salsa, están deliciosos", se lee en una de las reseñas.

Cocina cubana

Bobby Sandwich Shop, ubicado en 2903 N Armenia Ave Tampa, 33607, en este lugar la especialidad son los sándwiches. Tiene una calificación de cinco sobre cinco. ​"Ahora es cuando debería estar disponible una opción para una calificación de 10 estrellas. Estuve allí esta mañana y todavía tengo un brillo de esos maravillosos pasteles. Comenzamos con sándwiches, ambos con el pan cubano más increíble del mundo", aseguró uno de los clientes.

Se dice que esta receta proviene de los cafés cubanos de Key West en Tampa, Florida Foto: iStock

Cocina griega

Luis’s Garden Grill, con una calificación de cinco sobre cinco, este lugar se ubica en 4502 W Hillsborough Ave Tampa, 33614. Los comensales dicen sobre él: "La mayoría de los lugareños ya conocen este increíble restaurante de la vieja escuela. Este lugar es excelente. ¡La sopa de almejas es la mejor!"

Cocina india

Jaiho’s The Arabian Grill. Se ubica en 10990 Biscayne Blvd Unit 13 Miami, 33161 y tiene una calificación perfecta. Sobre el lugar un cliente compartió: "Por US$20 para el almuerzo esperaba comida de alta calidad y no me decepcionó. La camarera me trajo una variedad de alimentos en el momento oportuno".