Los 5 estados de Estados Unidos que analizan un cambio en el salario mínimo para 2024

Una serie de medidas que podrían aplicarse en distintos estados cambiaría las condiciones laborales para los trabajadores del sector gastronómico. Según el reclamo que impulsa una organización civil, el objetivo es que los pagos que reciben estos trabajadores tengan el salario mínimo como piso y no pueda ser inferior. Actualmente, en la mayor parte de Estados Unidos se permite que su sueldo base sea inferior y que el resto se calcule en propinas.

El inicio de 2024 trajo asociado la aplicación de una serie de cambios en el salario mínimo que se aprobaron durante 2023. Estados como California o Nueva York, entre muchos otros, actualizaron el monto base que debe cobrar un trabajador dentro de sus territorios. Esto, que fue una buena noticia para millones de trabajadores, casi no se aplica para los empleados de restaurantes.

Los trabajadores de restaurantes podrían comenzar a cobrar el salario mínimo en Estados Unidos

A excepción de siete estados, en EE. UU. empleados del sector gastronómico tienen parte de su sueldo calculado en propinas. Esto quiere decir que su sueldo base es inferior a lo que establece el salario mínimo y que se estima que percibirán cierta cantidad de dinero al mes en concepto de lo que dejen los clientes por su servicio.

La ley establece que si la suma no alcanza al salario mínimo federal, el cual no se actualizó en más de una década, el empleador debe cubrir esa diferencia. Además de que representa una desventaja en términos de dinero, muchos empleados denuncian que esto no se cumple.

Ahora, la organización civil One Fair Wage impulsa el reclamo para que más distritos se sumen al salario mínimo único para todos los trabajadores, según consignó NBC News. Concretamente, los siguientes que podrían sumarse a este régimen son Michigan, Arizona, Ohio y Massachusetts, que deberían concretar medidas que quedaron pendientes y que convertirían en realidad esto. En esa misma línea, se especula con la reintroducción de un proyecto de ley en Connecticut para legislar este asunto.

La medida cambiaría el sueldo base de trabajadores gastronómicos en Estados Unidos Foto: iStock}

A su vez, One Fair Wage se apoya en los antecedentes de las ciudades de Chicago y Washington D.C., que tomaron medidas en esa dirección, para impulsar la iniciativa en lugares como Nueva York.