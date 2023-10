Los 3 errores principales por los que Estados Unidos rechaza una solicitud de asilo

No presentar la solicitud a la oficina adecuada : las solicitudes de asilo deben presentarse en la oficina de Uscis que tiene jurisdicción sobre el lugar donde se encuentra actualmente el solicitante. Presentar la petición en la oficina incorrecta puede retrasar el proceso o llevar al rechazo.​

No pagar la tarifa de presentación: el costo para una solicitud de asilo es de US$540. No pagar este costo puede resultar en la no tramitación de la solicitud.​