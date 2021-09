Los 10 rascacielos más altos de Nueva York

Nueva York es reconocida por la deslumbrante vista que tiene de todos sus edificios y rascacielos. Aquí una lista de los 10 proyectos arquitectónicos más altos de la ciudad.

10. MoMA Expansion Tower

El 53W53, conocido como el MoMA Expansion Tower, está ubicado en Midtown Manhattan al lado del Museo de Arte Moderno (MoMA). Mide 320 metros de altura. Actualmente está en construcción su cimentación desde el 2015, y tendrá espacios destinados para galerías de arte, habitaciones de hotel y 139 apartamentos, que tienen como valor unos 3 millones de dólares.



9. Three World Trade Center

El Three World Trade Center tiene 329 metros de altura y fue construido como parte del nuevo World Trade Center de Nueva York. El arquitecto Richard Rogers fue el diseñador del rascacielos. El edificio original era el Hotel Marriott World Trade Center, el cual quedó totalmente destruido tras los atentados del 11 de septiembre del 2001.

8. Bank of America Tower

El Bank of America es el octavo rascacielos más altos de Nueva York con 366 metros de altura. Esta ubicado en Manhattan y su diseño pretendió que fuera uno de los edificios más eficientes y ecológicos del mundo, pues está hecho de materiales reciclados y reciclables.



Tiene tecnologías como un sistema de aguas grises, que captura el agua de lluvia para su reutilización y el aire que entra y sale del edificio es filtrado.

7. Empire State Building

Con sus 381 metros de altura, el Empire State Building fue el edificio más alto del mundo durante cuarenta años, hasta el año de 1971. Es el edificio más emblemáticos e icónicos del mundo por su historia, denominado como monumento Histórico Nacional en 1986.

6. 30 Hudson Yards

Ubicado en Manhattan, el rascacielos es conocido también como el North Tower y tiene 387 metros de altura, cuando originalmente se tenía pensado que iba a tener 408 metros de altura. El 30 Hudson Yards forma parte del proyecto de desarrollo urbanístico Hudson Yards y fue diseñado por diseño una de las principales firmas de arquitectura a nivel mundo, Kohn Pedersen Fox.

5. 432 Park Avenue

El 432 Park Avenue entra como numero 5° en la categoría de los rascacielos más altos de Nueva York, con una altura de 426 metros. El edificio cuenta con 147 apartamentos, y con instalaciones de entrenamiento de golf y salas privadas de cine. Fue construido desde el 2012 hasta el 2015, diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly.

4. One Vanderbilt

El edificio One Vanderbilt tiene 427 metros de altura, ubicado en el centro de Manhattan. Inaugurado el 15 de septiembre de 2020, fue una propuesta por parte de Bill de Blasio, alcalde de Nueva York desde enero de 2014, como parte de la rehabilitación del Midtown Manhattan.

El 'One World Trade' es uno de los edificios que hacen parte de la nueva zona del 'World Trade Center' destruida por los ataques terroristas del 11 de septiembre. Foto: Lucas Jackson / REUTERS

3. Steinway Tower

El 111 West 57th Street es uno de los rascacielos más altos de la ciudad con 435 metros de alto y actualmente está en construcción. Es conocido como el Steinway Tower haciendo honor al edificio en 1925 que se situaba anteriormente en ese mismo lugar.

2. Central Park Tower

Con 472 metros de altura, la Central Park Tower es el edificio residencial más alto del mundo, según su página web.



"Elegante, su fuerte presencia posiciona Central Park Tower como una declaración poderosa y equilibrada a lo largo del horizonte de Manhattan". Así describen los dueños del proyecto de este proyecto arquitectónico de lujo ubicado en el corazón de la capital del mundo.



1. One World Trade Center

Luego del ataque a las torres gemelas en 2001, en 2005 comenzó en la ciudad la construcción del One World Trade Center.



En total tiene una altura de 541 metros y alberga 100, 101 y 102 el One World Observatory, un destino para apreciar a Nueva York desde las alturas.



One World Observatory se encuentra en la cima del edificio más alto del hemisferio occidental, el One World Trade Center.

