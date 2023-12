¿Lo recuerda? Donald Trump actuó en 'Mi pobre angelito 2' por un peculiar motivo

Una de las escenas más recordadas de Mi Pobre Angelito 2: Perdido En Nueva York (Home Alone 2: Lost in New York), es cuando Macaulay Culkin se encuentra con Donald Trump en el Plaza Hotel. Este icónico momento fascinó al público de los 90 y encumbró al empresario como un personaje típico de Nueva York. Sin embargo, la historia de cómo el empresario llegó a la cinta no tiene nada que ver con su talento actoral, y se relaciona con contratos y cláusulas secretas.

A más de 30 años del estreno de Home Alone, el director de la primera y segunda parte contó cómo Donald Trump llegó a compartir pantalla con Macaulay Culkin. Chris Columbus reveló que el 45° presidente de los Estados Unidos “forzó su camino”, para aparecer en la cinta, según dijo en una entrevista con Insider, en 2020.

Cuando la producción de Mi Pobre Angelito 2: Perdido En Nueva York decidió que necesitaba filmar algunas escenas en el lobby del Plaza Hotel, ya que recrearlo en un estudio era imposible, pensaron que solo tendrían que pagar una tarifa por la renta del espacio, así como cubrir los seguros y otros aspectos burocráticos; sin embargo, no sabían que existía una cláusula secreta.

En los 90, cuando la producción de la secuela de Mi Pobre Angelito se acercó a negociar la filmación, quedaron sorprendidos. “En la mayoría de las localizaciones de Nueva York, solo tienes que pagar una cuota y te permiten rodar en ese lugar. Nos pusimos en contacto con el Plaza Hotel, propiedad de Trump en aquel momento, porque queríamos rodar en el vestíbulo. No podíamos reconstruir el Plaza en un plató”, contó el director Chris Columbus.

“Trump dijo que sí. Pagamos los honorarios, pero también dijo: ‘Solo podrán usar el Plaza si yo salgo en la película’. Así que accedimos a ponerle en la película”, contó el cineasta. “Cuando la proyectamos por primera vez ocurrió algo de lo más extraño: La gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla. Así que le dije a mi editor: ‘Déjalo en la película. Es un momento para el público’. Pero forzó su camino”, añadió.

Otras cintas en las que ha aparecido Donald Trump



Según reveló Matt Damond en entrevista con The Hollywood Reporter, en 2017, Donald Trump también forzó su aparición en Perfume de mujer (Scent of a Woman) y en otras cintas, en las cuales su aparición fue editada y no llegó a la versión final de la película.

Donald Trump apareció junto a Fran Drescher en La Niñera. Foto: CBS

“El trato era que si querías rodar en uno de sus edificios, tenías que escribirle un papel”, dijo el protagonista de la saga Bourne. “Martin Brest tuvo que escribir algo en Perfume de mujer, y todo el equipo participó. Tienes que perder una hora de tu día con una toma basura: Donald Trump entra y Al Pacino le dice: ‘¡Hola, Sr. Trump!’. - tenías que llamarle por su nombre, y luego se va. Pierdes un poco de tiempo para conseguir el permiso y luego puedes cortar la escena”, contó el actor.

Donald Trump hizo su primera aparición en la pantalla en 1989, en la cinta Los fantasmas no pueden hacerlo (Ghosts Can't Do It). También apareció en La pandilla: los pequeños traviesos (The Little Rascals), Across the Sea of Time, Estudio 54 y Zoolander, entre otras. El empresario además actuó como él mismo, en El Príncipe del Rap (The Fresh Prince of Bel- Air), La Niñera (The Nanny) y en Sexo en la Ciudad (Sex and the City).