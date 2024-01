Lo que está en juego para la geopolítica mundial con las elecciones en EE. UU.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, se distinguen tres bandos en el debate estadounidense sobre las relaciones del país con el resto del mundo: los internacionalistas liberales, al mando desde la Segunda Guerra Mundial; los partidarios del atrincheramiento, que desean retirarse de algunas alianzas e instituciones, y quienes desean priorizar a su país siguiendo al pie de la letra el eslogan de ‘América primero’, cuya visión del papel ese país en el mundo es estrecha y, no con poca frecuencia, aislacionista.

Desde hace mucho los estadounidenses perciben a su país como excepcional desde un punto de vista moral. Stanley Hoffmann, un intelectual francoestadounidense, dijo que aunque todos los países se ven a sí mismos como únicos, Francia y Estados Unidos se destacan por creer que sus valores son universales.

Francia, sin embargo, estuvo limitada por el equilibrio de poder europeo y, por ello, no fue capaz de dedicarse por completo a hacer realidad sus ambiciones universalistas. Solo Estados Unidos tuvo suficiente poder para hacerlo.



El punto no es que los estadounidenses sean moralmente superiores, sino que muchos de ellos desean creer que su país es una fuerza del bien en el mundo. Desde hace mucho los realistas se quejan de que este moralismo de la política exterior estadounidense interfiere con un análisis más claro y realista del poder. Sin embargo, lo cierto es que la cultura política liberal estadounidense significó una diferencia enorme para el orden internacional liberal que existe en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. El mundo actual sería muy diferente si Hitler hubiera sido el vencedor o la Unión Soviética de Stalin se hubiese impuesto en el pulso de la Guerra Fría.



El excepcionalismo estadounidense tiene un triple origen: desde 1945, la raíz dominante ha sido el legado de la Ilustración (específicamente, las ideas liberales promovidas por sus fundadores). Como dijo el presidente John F. Kennedy: “El poder mágico que nos acompaña es el deseo de toda persona de ser libre y de toda nación de ser independiente (...). Porque creo que nuestro sistema es más acorde con la esencia de la naturaleza humana, creo que triunfaremos al final”. El liberalismo ilustrado sostiene que esos derechos son universales y no se limitan a Estados Unidos.



(Lea: Blinken dice que quiere asegurarse de que el conflicto en Oriente Medio no se extienda)



Por supuesto, los estadounidenses siempre enfrentaron contradicciones en la implementación de su ideología liberal. El azote de la esclavitud quedó inscrito en su Constitución y apenas después de más de un siglo de la guerra civil el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964. El racismo sigue siendo uno de los factores importantes en la política estadounidense actual.



También hubo disenso entre los estadounidenses sobre la manera de fomentar los valores liberales en la política exterior. Para algunos, el proyecto universalista se convirtió en una excusa para invadir a otros países e imponer regímenes favorables. El racismo indudablemente incidió en las intervenciones estadounidenses en lugares como México, Haití y Filipinas. Para otros, sin embargo, el liberalismo fue el impulso que permitió crear un sistema de derecho internacional e instituciones que protegieran la libertad local moderando la anarquía internacional.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente estadounidense Joe Biden es el principal candidato de los Demócratas y defiende una postura liberal en la política exterior. Foto: AFP

El tema religioso

Una segunda variante del excepcionalismo estadounidense se deriva de sus raíces religiosas puritanas. Quienes escaparon de Gran Bretaña para rendir culto a Dios de manera más pura en el Nuevo Mundo se veían como un pueblo elegido. La naturaleza de su proyecto fue poco menos que una cruzada que, en una combinación de ansia y restricción –al igual que el enfoque actual de ‘atrincheramiento’–, procura convertir a Estados Unidos en una ciudad en la montaña para atraer a otros.



(También: Lingotes de oro y entradas a F1: la trama que enreda al latino más poderoso de EE.UU.)

​

A los propios fundadores les preocupaba que la nueva República perdiera su virtud, como le había ocurrido a la República romana. En el siglo XIX, visitantes europeos tan diversos como Alexis de Tocqueville y Charles Dickens notaron la obsesión estadounidense por la virtud, el progreso y el derrumbe, pero esta preocupación moral miraba más hacia adentro que hacia afuera.



La tercera fuente del excepcionalismo estadounidense subyace en factores de tipo geográfico indiscutibles: la ubicación y el tamaño de Estados Unidos siempre le otorgaron una ventaja geopolítica. Ya en el siglo XIX, De Tocqueville notó la situación geográfica especial de Estados Unidos que, protegido por dos océanos y flanqueado por vecinos más débiles, pudo centrarse en gran medida en la expansión hacia el oeste durante el siglo XIX y evitar la lucha eurocéntrica por el poder mundial.

Contextos históricos

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de Estados Unidos y aspirante a la candidatura presidencial republicana en 2024, Donald Trump, defiende una postura de priorizar a EE. UU. Foto: AFP

Pero cuando Estados Unidos se convirtió en la mayor economía a principios del siglo XX, comenzó a pensar en términos de poder mundial. Después de todo, contaba con los recursos, la libertad de acción y amplias oportunidades para darse los gustos, para bien o mal.



Tenía incentivos y capacidades para asumir el liderazgo en la creación de bienes públicos mundiales, al igual que libertad para definir sus intereses nacionales de manera amplia. Eso implicó apoyar un sistema de comercio internacional abierto, la libre navegabilidad de los mares y otros bienes comunales, así como el desarrollo de instituciones internacionales. Cabe subrayar que el tamaño le otorga al excepcionalismo estadounidense una importante base realista que no hay que subestimar.



(Siga leyendo: Aún polarizado, Brasil cumple el primer aniversario de la asonada bolsonarista)



El aislacionismo fue la respuesta estadounidense al equilibrio mundial de poder del siglo XIX. La república americana, relativamente débil, podía comportarse de manera imperialista frente a sus vecinos, pero debía mantener una política cautamente realista frente a las potencias europeas.

​

Aunque la doctrina Monroe afirmaba la separación entre el hemisferio occidental y el equilibrio europeo, la realidad es que solo era posible mantener esa política debido a que coincidía con los intereses británicos y el control de los mares de la Marina Real.

​

Pero a medida que creció el poder estadounidense, aumentaron sus opciones. Un punto de inflexión importante tuvo lugar en 1917, cuando el presidente Woodrow Wilson rompió la tradición y envió a dos millones de estadounidenses a combatir en Europa. Aunque la Liga de las Naciones –de corte liberal– que creó Wilson al final de la guerra fue repudiada por sus compatriotas, sentó las bases de las Naciones Unidas y el orden liberal posterior a 1945.



Hoy día, el presidente Joe Biden y la mayoría de los demócratas afirman que desean mantener y proteger el orden existente, mientras que Donald Trump y los partidarios de ‘América primero’ desean abandonarlo... y los defensores del atrincheramiento en ambos partidos esperan elegir entre lo que quede en pie.



(También: Qué busca Rusia con el dramático aumento de ataques con misiles y drones contra Ucrania)



Los actuales conflictos europeos, asiáticos y en Medio Oriente se verán profundamente afectados por el enfoque que prevalezca en las elecciones de este año... Por eso las presidenciales de Estados Unidos son importantes no solo para ese país, sino para todo el mundo.

JOSEPH S. NYE, JR. (*)

© PROJECT SYNDICATE

CAMBRIDGE



(*) Profesor de la Universidad de Harvard y exsubsecretario de Defensa de Estados Unidos. Autor de ‘Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump' (Oxford University Press, 2020) y 'A Life in the American Century' (Polity Press, enero de 2024).

Tres temas claves en juego hoy

El papel de Estados Unidos en los conflictos actuales en Europa, Asia y Medio Oriente es esencial y se traduce en un apoyo económico, militar y político vital. Su participación en estas disputas responde a intereses geopolíticos y económicos, pero también a valores como defender la democracia y la seguridad a nivel global, al tiempo que le permite a ese país ratificarse como la gran potencia mundial. Estos son los conflictos actuales en los que Washington tiene hoy una injerencia crucial:

Invasión rusa a Ucrania: desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia movilizó sus tropas hacia Ucrania para reclamar sus supuestos derechos sobre ese país, Estados Unidos, junto con la Otán, les han dado su pleno respaldo a Volodimir Zelenski y al pueblo ucraniano. La administración de Biden le ha transferido más de 75.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, ayuda que hoy está en veremos debido a la oposición republicana de seguir apoyando ese conflicto.



(Siga leyendo: Rusia lanza más de 40 ataques con misiles y drones a Ucrania en una semana)

Conflicto Israel-Hamás: luego del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, en el que murieron más de 1.200 israelíes, Estados Unidos le dio su espaldarazo a Israel y ha sido el único país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se ha opuesto a la propuesta de un cese del fuego en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 22.000 personas. Aunque el presidente Biden ha tenido sus reservas sobre la desproporción en la contraofensiva, en la que la mayoría de los muertos son civiles, Estados Unidos considera que Naciones Unidas no ha condenado contundentemente el ataque del grupo terrorista islamista a Israel del 7 de octubre. La relación entre Estados Unidos e Israel es estrecha y vital, pues ese país es el bastión occidental en el Medio Oriente.

Tensiones entre China y Taiwán: este no es un conflicto que haya estallado bélicamente, sin embargo, existe una tensión entre ambos países desde la separación de facto de la isla de Pekín en 1949, que se ha acentuado por la cercanía que Taiwán ha entablado con Estados Unidos, principal rival de China en términos políticos, económicos y comerciales, y por su búsqueda de reconocimiento diplomático a nivel mundial. Mientras que China quiere anexionar de nuevo a Taiwán a su territorio, la isla ha buscado cómo fortalecerse militarmente. Pero es claro que sin Estados Unidos difícilmente resistirá un ataque chino.



(Le puede interesar: Cómo la Generación Z está redefiniendo el 'sueño chino' ante la falta de oportunidades)