Llegaron a Estados Unidos con supuesto asilo, pero los deportaron por este contratiempo

deportó el pasado 28 de marzo a una familia cubana, cuyos integrantes aseguran que hubo un malentendido en la entrega de la carta de notificación para una audiencia en el tribunal a la que no llegaron a tiempo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), cuyos integrantes aseguran queen la entrega de la carta de notificación para una audiencia en el tribunal a la que no llegaron a tiempo.

Un padre, una madre y su hijo observaron su futuro en Estados Unidos esfumarse frente a ellos a causa de una confusión por la que fueron enviados nuevamente a Cuba. A pesar de contar con la documentación legal, conocida como I-220A, según las palabras de su abogada, la familia recibió la inminente orden.

solicitaron asilo, que les fue denegado. Hace tres años, Guillermo Picos ingresó al país norteamericano a través de la frontera con Arizona junto con su esposa y su hijo menor de edad, y entonces

Sin embargo, recibieron notificaciones para comparecer ante un tribunal de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte, en febrero de 2023. Instalado en el este del país con su familia, Picos trabajaba como conductor de Uber y su hijo estudiaba en la escuela secundaria.

La abogada de la familia denunció que el modo de entrega de la carta de notificación fue ilegal. Foto:Noticias Martí Compartir

Bajo libertad condicional, pese a no contar con asilo, la familia tuvo un contratiempo que le arruinó los planes cuando el ICE programó una entrevista el mismo día que su audiencia en el tribunal, según explicó Telemundo. En su odisea por acudir a los dos lugares, llegaron dos horas tarde a presentarse ante el juez, y pese a que Grisel Ybarra, la abogada de la familia, presentó una moción, la deportación fue inevitable.

Desde la isla, el joven le envió un mensaje al presidente estadounidense Joe Biden para que considere su caso y le permita regresar para terminar sus estudios y cumplir su sueño de unirse al ejército para defender al país.

El pedido del joven y su familia a Joe Biden

En diálogo con el medio anteriormente mencionado, el joven deportado explicó la sensación que atraviesa, expectante a una respuesta mientras reside en Cuba. "Me siento muy mal, muy asustado, nervioso, destruido con esto, con esta situación. Venir de un país que te ofrece muchas oportunidades y después venir para Cuba… es muy difícil", señaló.

A más de 500 kilómetros de distancia de Estados Unidos, aún mantiene la ilusión de recibir una respuesta por parte del gobierno. "Por favor, presidente Biden, ayúdeme a volver a Estados Unidos y graduarme de la escuela", expresó el joven en un video difundido por redes sociales.

En esa línea, su padre denunció la falta de atención por parte de las autoridades, que le impidieron comunicarse con su representante legal en Estados Unidos. "Nunca me dejaron hablar con mi abogada, lo pedí cuatro veces, me decían que cuando llegara a Miami me iban a dar el derecho a hablar con la abogada. Nunca, nunca me lo permitieron", sostuvo.