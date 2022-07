La justicia tardó pero llegó en el caso de una mujer de 19 años que fue brutalmente asesinada en Pensilvania. Durante casi cinco décadas, su historia fue una de tantas que quedan inconclusas, pero lo que se supo recientemente es una muestra de la persistencia de las autoridades que conservaron las evidencias y siguieron de cerca al sospechoso hasta identificarlo.



“Este arresto marca el comienzo del proceso penal en el caso de homicidio sin resolver más antiguo del condado de Lancaster, y esperamos que brinde cierta sensación de alivio a los seres queridos de la víctima y a los miembros de la comunidad que durante los últimos 46 años no tuvieron respuestas”, expresó Heather Adams, fiscal de distrito, en una conferencia de prensa.



El 5 de diciembre de 1975, parecía ser un día normal en la vida de Lindy Sue Biechler, quien acudió a su trabajo en una floristería y al salir completó varios pendientes: pasó a la oficina de su esposo por un cheque, lo cobró y después compró víveres en el supermercado. El trágico asesinato ocurrió cuando llegó a casa y fue atacada mientras guardaba las compras, entre las 18:30 y las 19:00 horas. De acuerdo con las autoridades, un hombre ingresó a la casa entre esas horas con la intención de agredirla sexualmente y la apuñaló en 19 ocasiones.



En una imagen terrible para sus tíos, Lindy fue hallada alrededor de las 20:42 con un cuchillo clavado en el cuello. La hipótesis de un intruso en la casa fue desechada en su momento porque no encontraron evidencias de una cerradura forzada, en cambio, los familiares recordaron que ella manifestó sentirse observada y perseguida semanas antes de este desenlace.

Pese a que no obtuvieron grandes pistas en el lugar de los hechos, las autoridades dedujeron por una huella que el asesino era un hombre y recopilaron muestras de ADN. En 1997, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Lancaster finalmente obtuvo el perfil de un sujeto que no fue identificado porque no tenía antecedentes policiales. Durante años entrevistaron a cientos de personas y siguieron decenas de pistas sin éxito para hallar al culpable.



En 2020, la Unidad de Casos Abiertos del Fiscal de Distrito del Condado de Lancaster hizo uso de la última tecnología en reconocimiento de ADN y fue en ese momento que el hoy detenido David Sinopoli entró en la lista de sospechosos. Una experta en genealogía genética, Cece Moore, descubrió que el sujeto en cuestión tenía ascendencia italiana y eso permitió cerrar el perímetro de búsqueda.



Sinopoli, quien había vivido en el mismo edificio que Lindy Sue Biechler, se volvió el principal objetivo: “Había muy pocas personas que vivían en Lancaster en el momento del crimen que tenían la edad y el género correctos y tenían un árbol genealógico consistente con estos orígenes, por lo que esto me permitió priorizar candidatos cuya descendencia se determinó que era exclusivamente de familias con orígenes en Gasperina”, explicó Moore.

Con esa información y un par de retratos que actualizaban el aspecto de David Sinopoli, quien no había dejado de vivir en Lancaster tras el asesinato, las autoridades lo siguieron hasta el aeropuerto con la misión de obtener una muestra de ADN para compararla con la evidencia hallada en la escena del crimen.



Una taza de café que desechó en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia en febrero permitió la identificación del homicida de la joven estadounidense.



“Lindy Sue Biechler estuvo en la mente de muchos a lo largo de los años. Ciertamente, la Policía nunca se olvidó de Lindy Sue”, dijo la fiscal.

LA NACION (Argentina) / GDA