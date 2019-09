Lilian Tintori dijo en Nueva York que recibió ayuda de paramilitares

La activista venezolana Lilián Tintori, esposa de Leopoldo López, habló en inglés ante un público internacional para explicar que “la gente en Venezuela tiene más compromiso, no solo por Juan Guaidó, sino con el progreso”. Pero su forma de expresarse en ingles no fue el indicado y dijo que tenían ayuda de grupos paramilitares.



El hecho ocurrió durante el foro Concordia, que se celebró paralelo a la Asamblea General de la ONU. La líder opositora habló en inglés ante un público internacional para explicar que “la gente en Venezuela tiene más compromiso, no solo por Juan Guaidó, sino con el progreso”.

Aclaro que nunca hemos trabajado con grupos irregulares o paramilitares, ni lo haremos. Lamentablemente cometí un error en el uso del idioma inglés por el cual me excuso, que hizo que comunicara un mensaje equivocado y alejado de la verdad. pic.twitter.com/TUB4StmQHz — Lilian Tintori (@liliantintori) September 24, 2019

“Ahora, en Rescate Venezuela, nuestra fundación, tenemos capacidad para tener campos humanitarios en cada estado del país y la gente que nos ayuda es de todo el estado, y también grupos irregulares y paramilitares”, indicó Tintori.



Tintori, agregó algunas frases en español que fueron traducidas simultáneamente y eso llevó a que se “malinterpretara lo que quería comunicar” en los medios, según escribió posteriormente en sus redes sociales.



“Mi intervención fue en inglés, sin duda un reto porque no es mi lengua natal”, apuntó la activista opositora, quien aclaró que nunca han “trabajado con grupos irregulares o paramilitares, ni lo haremos”.



Precisó que “lo que quise expresar es que la situación en Venezuela es tan crítica que los militares y colectivos que, históricamente, respondiendo al régimen, impedían la distribución de la ayuda humanitaria en el territorio venezolano, hoy no obstruyen las entregas ni la instalación de campamentos humanitarios”, escribió en Twitter.



Tintori aclaró que el idioma no puede ser una “limitación para crear conciencia sobre el sufrimiento de millones de venezolanos” y relató que este año su ONG ha entregado ayuda humanitaria a comunidades en los 23 estados del país que han beneficiado a cerca de 135.000 personas.



La declaración llegó en un mal momento para la oposición venezolana que no ha podido reaccionar frente a la revelación de fotos de Juan Guaidó con miembros de ‘Los Rastrojos’, durante su paso por la frontera con Cúcuta cuando se intentó entregar una ayuda humanitaria a Venezuela, misión que no pudo hacerse efectiva.



