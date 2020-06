Estos son los nuevos libros que revelan detalles inéditos sobre Trump

En Estados Unidos, durante la última semana, se han conocido tres libros sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su círculo más cercano. Estas publicaciones, cada una de ellas de autores diferentes, revelan detalles inéditos sobre el mandatario.



(Lea también: Trump decreta tibia reforma policial tras tres semanas de protestas)

Los libros abordan diferentes aspectos de su vida: el primero, escrito por una periodista, habla acerca de su esposa Melania y la relación que Trump tiene con ella. El segundo, de su sobrina psicóloga, habla del entorno "tóxico" familiar en el que creció el mandatario. Y el tercero, sobre el cual el gobierno trata de frenar su publicación a través de demandas, es de su exasesor de seguridad, John Bolton, que habla del "caos" que se vive en la Casa Blanca.



¿Qué revelan cada uno de estos libros?

'El caos en la Casa Blanca'

El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, espera publicar un libro el próximo 23 de junio. Titulado 'The Room Where It Happened: A White House Memoir', extractos que se han filtrado a la prensa revelan sobre "el caos" en la Casa Blanca.



Según los editores del libro, Bolton alega que Trump cometió una serie de delitos de juicio político más allá de presionar al gobierno de Ucrania para que investigara al rival político del presidente, el demócrata Joe Biden.



La administración Trump alega el contenido de la publicación tiene detalles e información clasificada. Por eso, interpuso una demanda para tratar de frenar la publicación del mismo.



Y la administración Trump dice que Bolton viola las reglas básicas de confidencialidad que debía respetar al negarse a esperar a que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) revise el texto, como era requerido.



El NSC encontró "cantidades significativas de información clasificada que le pidió al Demandado que eliminara", señala el expediente judicial, pero el "Demandado aparentemente no quedó satisfecho con el ritmo de la revisión del NSC".



(Le puede interesar: Presidente de Honduras y su esposa dan positivo para coronavirus)



"En pocas palabras, el demandado llegó a un acuerdo con Estados Unidos como condición para su empleo en uno de los puestos de seguridad nacional más sensibles e importantes del Gobierno de Estados Unidos y ahora quiere incumplir ese acuerdo", apunta.

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump. Foto: Joshua Roberts. Reuters

'Cómo mi familia creo al hombre más peligroso del mundo'

La única sobrina de Trump tiene pensado publicar un libro extremadamente crítico sobre su tío, con revelaciones familiares. La editorial que publicará la obra, Simon and Schuster, anunció que Mary Trump, hija del hermano mayor del presidente, reseña que el texto habla sobre la "familia tóxica que lo crió".



El nombre del libro es 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).



La obra de Mary Trump, una psicóloga de 55 años, "arroja luz sobre la oscura historia de la familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial", sostuvo la editorial.



(En otras noticias: Embajada de Colombia en EE. UU. no fue notificada sobre Carlos Lehder)



La autora relata "la extraña y dañina relación entre Fred Trump (abuelo de Mary

Trump) y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald", añadió. El padre de Mary

Trump, Fred, que sufría de alcoholismo, murió a los 42 años, en 1981.



La sobrina de Trump asegura que su tío "lo desestimó y se burló de él" cuando comenzó a padecer Alzheimer.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Foto: Efe

Melania y Donald Trump

Un libro escrito por una reportera de The Washington Post -llamado 'The art of her deal: The untold story of Melania Trump' (El arte de su acuerdo: La historia no contada de Melania Trump)- ahonda en detalles no conocidos del matrimonio del líder estadounidense.



Según revela, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negoció antes de su llegada a la Casa Blanca tras el triunfo electoral del actual presidente, un nuevo acuerdo prenupcial.



La autora indicó que el tiempo que la primera dama se dio para no interrumpir el año escolar de su hijo Barron, que entonces tenía 10 años, también sirvió para alcanzar un nuevo acuerdo que garantizara los derechos de su primogénito.



(Lea aquí: La ONU debate sobre el racismo y la violencia policial)



La periodista, basada en los testimonios de tres personas cercanas a Trump, apunta que Melania buscaba asegurarse que Barron tuviera doble ciudadanía en Eslovenia y que en lo relacionado con "oportunidades financieras y la herencia" tuvieses el mismo trato que los tres hijos mayores del gobernante.



Después de una campaña salpicada por denuncias sobre presuntas infidelidades del ahora gobernante, su esposa necesitaba tiempo para calmarse y "para enmendar su acuerdo financiero con Trump", al que Melania se refería como una forma de "'cuidar a Barron'", señala la obra, que salió al mercado este martes.



El libro, de 286 páginas, relata que el acuerdo original no había sido muy generoso para la actual primera dama, quien es la tercera esposa de Donald Trump y ha estado casada con él más tiempo que sus otras dos parejas.



La obra, basada en más de un centenera de entrevistas que abarcaron desde excompañeros de clases de la primera dama hasta el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, afirma que Melania Trump busca, al igual que su esposo, crear su propio mito.



(En otras noticias: Pekín desinfectará todos sus mercados, restaurantes y universidades)



"Ella es... mucho más parecida a él de lo que parece", escribió la periodista, quien ganó un premio Pulitzer en 2003. La autora detalla, entre otros aspectos, el apoyo que la primera dama ha dado a la intención de Trump de llegar a la Casa Blanca y su participación en decisiones como la elección del actual vicepresidente, Mike Pence.



INTERNACIONAL

*Con información de agencias