Impactante video: hombres violentos golpean a dos policías en el Nueva York

Por medio de cámaras de seguridad quedó registrado el violento ataque que sufrieron dos funcionarios de la policía de Estados Unidos, cuando un grupo de migrantes de nacionalidad venezolana los golpearon fuertemente.



Los hecho ocurrieron Nueva York, justo por la zona donde está ubicado el recocido Times Square.



Por medio del video difundido en redes sociales, se evidencia cómo hombres golpean de manera violenta a dos uniformados, quienes presuntamente serían policías.



Según el medio de comunicación estadounidense NBC New York, la pelea se desató en el momento cuando unos policías intentaban separar a un grupo de inmigrantes frente a un refugio en la calle 42, a pasos del Teatro New Amsterdam.



Todo habría comenzado porque algunas personas se acercaron a los oficiales y les informaron que había un grupo de personas desordenadas causando problemas, publicó en su portal web el medio ya mencionado.



Entonces, la policía fue a comprobar que estaba sucediendo, por lo que la situación se agravó rápidamente.



El video de la fuerte pelea fue obtenido por el medio informativo NBC New York, y en este se muestra los momentos previos a la golpiza, cuando un oficial de policía y un teniente hablaban con el grupo.



Un grupo de supuestos migrantes ilegales agredió brutalmente a dos agentes de la policía de Nueva York el sábado cerca de Times Square.



Según reportes han sido puestos en libertad sin fianza. pic.twitter.com/jWzjhcf6t8 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 31, 2024

Después, se puede ver que los agentes caen al suelo y reciben varias patadas, pisotones, puñetazos y varios golpes en su cabeza.



Los agentes de policía dijeron este jueves, 1 de febrero de 2024, que se cree que al menos 13 personas estuvieron involucradas en el ataque, en conformidad como se lee en el reporte de NBC New York.



Por su parte, WNJU o Telemundo 47 expresó en su portal informativo que "los siete acusados de un ataque contra dos agentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York en Times Square durante el fin de semana, han utilizado apodos para poder abordar autobuses hacia la costa oeste de Estados Unidos, después de ser liberados bajo fianza". Hecho que ha causando indignación en la zona y en redes sociales.



🇺🇲El estatus de «ciudad santuario» de NuevaYork hace ilegal notificar a Migración sobre acusados de delitos, como los solicitantes de asilo venezolanos imputados por la paliza a un policía en Times Square.

La gobernadora de Nueva York quiere deportar a ... https://t.co/kTLjDt6uf6 — SedAzul (@SedAzul) February 2, 2024

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

