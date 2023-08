El arte generado por la Inteligencia Artificial (IA) no está protegido por la ley de derechos de autor en Estados Unidos, de acuerdo con el fallo por parte de un tribunal federal en Washington D.C.



La jueza Beryl Howell explicó que el arte generado por este tipo de tecnología no puede ser protegido bajo los derechos de autor ya que no tiene "autoría humana".

"La creatividad humana es la condición sine qua non en el núcleo de la propiedad intelectual, incluso cuando se canaliza a través de nuevas herramientas o hacia nuevos medios", señaló en su fallo.



El caso comenzó a principios de 2022 con una demanda presentada por Stephen Thaler, dueño de un software llamado "Creativity Machine", que generó una pieza visual a través de la IA.

Se rechazó la solicitud de Thaler, debido a que la obra carecía de autoría humana.

Thaler intentó registrar los derechos de autor de la obra, una imagen de unas vías de tren rodeadas de flores moradas, explicando que el software era el creador y que dichos derechos se le transferían a él, al ser el dueño del ordenador.



La agencia del gobierno encargada del registro de derechos de autor rechazó la solicitud de Thaler, debido a que la obra carecía de autoría humana.



En el fallo, la jueza reconoce que la ley de derechos de autor afrontará cada vez más casos de este tipo, a medida que los artistas incorporan la IA en su "caja de herramientas".



El aumento en el uso de plataformas de IA como ChatGPT o Midjourney para generar contenido ha generado una nueva discusión legal y ética en EE.UU. sobre el concepto de derechos de autor y propiedad intelectual.

EFE

