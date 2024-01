Les depositaron US$70.000 por error, lo devolvieron y esta fue la terrible recompensa

Una pareja de California contó cómo de manera inesperada y misteriosa recibió una transferencia bancaria de US$70.000. Sin embargo, la honestidad se impuso ante cualquier otra decisión y regresaron casi el total. El dueño los "recompensó" con una cantidad en efectivo, aunque más tarde se dieron cuenta de que habían sido estafados con su propio dinero.

De acuerdo con ABC 7, todo comenzó cuando el matrimonio de Oceanside detectó que había una fuerte cantidad en su cuenta bancaria, la cual, supuestamente había sido depositada por error.



Después de este hecho, un estafador se comunicó con Marc Beardsley para pedirle que “devolviera” US$68.000 a una cuenta en el extranjero y que podría conservar US$2.000 por las molestias que había generado este error.



Rosilyn Nesler, esposa de Marc, declaró que el estafador presionó a su esposo para que regresara el dinero, pero lo que ninguno de ellos sabía es que los dólares provenían de sus propios ahorros.

La pareja transfirió dinero de sus propios ahorros Foto: iStock

Una estafa perfecta

Marc Beardsley dijo que el estafador obtuvo acceso a sus cuentas bancarias y transfirió dinero de sus propios ahorros a su cuenta corriente; sin embargo, debido a la presión que estaban viviendo, no se detuvieron a revisar sus fondos para asegurarse de que realmente no fuera dinero de ellos.

Luego de este lamentable suceso, que sucedió la primera mitad del 2023, la pareja no sabía si podría recuperar los ahorros de sus vidas. Hasta ahora no ha habido actualizaciones del caso. Al respecto, el banco expresó:



"Las estafas son una preocupación en toda la industria y no queremos que nadie se convierta en víctima. Nos tomamos muy en serio la explotación financiera y estamos trabajando activamente para ayudar a prevenir estos incidentes desgarradores a través de diversos recursos, incluidos esfuerzos educativos continuos. Llevamos a cabo una "Una investigación exhaustiva de este caso y compartimos los hallazgos con nuestro cliente. Después de una revisión exhaustiva, confirmamos que nuestro equipo manejó este asunto de manera adecuada".