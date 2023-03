El opositor venezolano Leopoldo López se refirió este martes a la posible compra de la empresa Monómeros por parte del Gobierno colombiano y habló sobre la gestión del embajador Armando Benedetti en Venezuela.



López habló en exclusiva con EL TIEMPO antes de su ingreso al Comité de Exteriores del Senado estadounidense, donde hizo presencia en la mañana de este martes para una sesión sobre el apoyo de Estados Unidos a la democracia y los derechos humanos.



López también expresó su gran preocupación porque el gobierno de Gustavo Petro esté compartiendo información de inteligencia con el régimen de Nicolás Maduro y puso en duda que el mandatario colombiano pueda ser imparcial en posibles acercamientos con la oposición para reanudar los diálogos con el régimen.



Sobre las gestiones de Benedetti, el opositor afirmó que se ha centrado en el tema de los negocios, algo que ha quedado en evidencia con el tema de la posible compra de Monómeros por parte del Gobierno de Colombia.



“Yo sí he visto que la diplomacia del embajador Benedetti es una diplomacia centrada más en buscar negocios, que recientemente ha quedado claro que ha habido muy pocos beneficios para Venezuela y que también, como es todo con la dictadura de Venezuela, han sido turbios. La propia pregunta (sobre Monómeros) es un ejemplo de eso, en el sentido de que hay informaciones contradictorias, no hay claridad y eso es así con todo en Venezuela”, aseguró.

Leopoldo López, líder de la oposición en Venezuela. Foto: EFE

López también dijo que el embajador "no le generaba confianza": "es lamentable que se esté buscando normalizar el régimen de Maduro y en esa agenda está Benedetti".



Cuestionado sobre sus opiniones de la posibilidad de que Colombia compre la empresa, López afirmó que desconoce más detalles sobre la información que han circulado al respecto.



No obstante, fue enfático en que existen diversas versiones y que el Ejecutivo colombiano necesita definir quién está hablando con la verdad respecto al tema Monómeros.



“No tengo más información de la que se ha dicho. Lo que he visto es que hay una contradicción. Algo dice el embajador (de Venezuela) Benedetti y otra cosa está diciendo Ecopetrol. Se tienen que poner de acuerdo de quién está hablando la verdad”, le dijo López a este diario.

La planta de Monómeros Colombo Venezolanos en Barranquilla. Foto: Cortesía Monómeros

Las versiones sobre la compra de Monómeros comenzaron hace pocos días, cuando el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se refirió al tema en una macrorrueda de negocios en la ciudad de Barranquilla. En aquella oportunidad, el embajador afirmó que Monómeros pasaría a ser otra filial de Ecopetrol.

Según las declaraciones de Benedetti, la compra se haría por unos 300 millones de dólares. “Lo importante es comprarla toda; y, si no se puede, al menos el 50 por ciento”, dijo a periodistas.



El embajador Armando Benedetti Foto: Twitter @AABenedetti

En la macrorrueda de negocios, Benedetti también afirmó que es clave fortalecer Monómeros porque de esta empresa depende una parte importante de la industria colombiana. “Esa empresa bien llevada puede ser más rentable que Ecopetrol".

No obstante, Ecopetrol desmintió la información a través de un comunicado y afirmó que no se han adelantado conversaciones sobre dicha transacción.

“Ecopetrol S. A. informa que, en relación con pronunciamientos realizados a través de algunos medios sobre una eventual adquisición por parte de Ecopetrol de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S. A., este Emisor, cuyo actuar se enmarca en la Estrategia 2040 y el plan de negocios anunciado al mercado, no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía", señala.



Sobre el tema de la inteligencia, López dijo que cualquier cooperación con una dictadura que se desempeñe como una estructura criminal es altamente preocupante.



"Es una estructura criminal que no solo está involucrada con las autocracias del mundo, sino con grupos criminales como las Farc el Eln el Hezbolá, el cartel del Sinaloa y darles apoyo es darle apoyar a estos grupos. Y si está es información de estadounidenses pues tiene que haber consecuencias", afirmó el líder opositor.



Ante la eventualidad de que Petro sirva de puente entre el régimen de Maduro y la oposición, que se ha sugerido, López insistió en que debe traducirse en acciones concretas pero recordando siempre que no se puede tratar a las partes como si fueran iguales.



"Esto -dijo López- es una lucha entre el bien y el mal. Y la posición de cualquier país democrático debe estar del lado del pueblo, los derechos humanos y el retorno a la democracia y no equipararnos con Maduro que quiere quedarse en el poder y saquear al país".

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON