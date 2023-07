Legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos, incluido Jesús "Chuy" García, urgieron este miércoles al presidente estadounidense, Joe Biden, a otorgar más permisos de trabajo a migrantes indocumentados.



El reclamo de los legisladores se produce en un momento en el que Estados Unidos enfrenta una escasez de trabajadores, especialmente en los sectores de manufactura, transporte, construcción, hospitalidad y cuidados sanitarios.

"Hoy tenemos un mensaje sencillo para el presidente Biden: permita que los migrantes trabajen, ¡permita que los migrantes trabajen!", clamó García en una rueda de prensa a los pies del Capitolio, acompañado de otros legisladores, activistas y empresarios.



El legislador, representante de un distrito con mayoría hispana en la ciudad de Chicago, consideró esencial que Biden ofrezca permisos de trabajo tanto a los migrantes indocumentados recién llegados como a aquellos que han vivido en Estados Unidos durante décadas.



En los últimos meses, el Gobierno de Biden ha otorgado esos permisos de trabajo a nacionales de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua en un intento por incentivar la migración por vías regulares y reducir las llegadas a la frontera con México.



Sin embargo, el Ejecutivo no ha ofrecido permisos similares a ninguno de los más de once millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en EE.UU., de los cuales aproximadamente cinco millones son originarios de México, según datos del centro Pew.

Integrantes de las fuerzas especiales de la policía nacional del Perú, resguardan e impiden el paso a migrantes indocumentados.

Al respecto, García y otros legisladores hispanos como Nanette Barragán, Verónica Escobar y Lou Correa argumentaron que ha llegado el momento de que la Administración de Biden actúe y extienda esos permisos de trabajo a quienes llevan décadas viviendo y pagando impuestos en el país.



En la rueda de prensa también participaron empresarios directamente afectados por la falta de trabajadores, como Sergio Suárez, quien tiene varias pequeñas empresas en EE.UU. y es el consejero delegado del Instituto Norteamericano para el Avance Mexicano (NAIMA), dedicado a mejorar la vida de la comunidad mexicana en Estados Unidos.



Suárez valoró positivamente la decisión del Ejecutivo estadounidense de otorgar permisos de trabajo a los migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, pero consideró que Biden no debería olvidarse de la comunidad mexicana, que en muchos casos tiene familiares y amigos indocumentados que llevan décadas en EE.UU.



Especialmente, argumentó Suárez, Biden no debería ignorar las peticiones de la comunidad mexicana cuando falta tan poco tiempo para las elecciones presidenciales de 2024.



"Los candidatos políticos pronto comenzarán a pedir el voto de la comunidad mexicoestadounidense. Y nosotros urgimos al presidente Biden a que no ignore a la comunidad mexicana y a aquellos que han estado aquí trabajando durante décadas. Asegurémonos de que el sueño americano siga siendo un objetivo alcanzable para todos", dijo Suárez.



De cara a las elecciones de 2024, Biden y su compañera de fórmula, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, han intentado apelar a la comunidad hispana con un mensaje económico y destacando su política migratoria.



El mismo día en que Biden asumió la presidencia el 20 de enero de 2021, envió al Congreso de EE.UU. una solicitud para que aprobara una reforma migratoria. Sin embargo, nunca ha habido suficientes votos en el Legislativo para que saliera adelante.



Ante la falta de acción en el Congreso, los legisladores del mismo partido de Biden, los demócratas, están haciendo presión para que se aprueben medidas como los permisos de trabajo que ayuden a la comunidad hispana.



