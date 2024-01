Le robaron a su perro en Los Ángeles y tomó este riesgo para detener a los ladrones

Ali Zacharias fue a desayunar a un restaurante en el centro de Los Ángeles, California. Como era costumbre, iba acompañada por su perro Onix. Sin embargo, la salida matutina se convirtió en una terrible experiencia cuando cuatro personas robaron a su mascota e intentaron huir a bordo de un auto. Ella hizo hasta lo imposible por detenerlos, incluso se aferró al vehículo en movimiento por varias cuadras. “Pensé que iba a morir”, dijo la dueña del perro.

La mañana del 18 de enero, Onix, un bulldog francés merle negro con un ojo verde y el otro azul, se encontraba a los pies de su dueña mientras ella desayunaba en Whole Foods, en la sucursal ubicada en Grand Avenue y 8th Street, en el centro de Los Ángeles. Ali notó que una mujer llamaba al perro y trataba de atraerlo y, una vez que el can fue hacia ella, se lo llevó.

La dueña del bulldog empezó a gritarle a la secuestradora, pidiéndole que le regresara a su perro, pensando que tal vez se trataba de una confusión. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que se trataba de que Onix estaba siendo secuestrado. “No pensé que alguien estuviera robando a mi perro. Pensé que era un malentendido, así que dije: 'Ese es mi perro, disculpe', y ella no estaba escuchando”, contó Ali Zacharias a KABC.

Intentó detener a los secuestradores de su perro



Ali Zacharias sigue buscando a su perro y ofrece una recompensa. Foto: Ali Zacharias

Al darse cuenta de lo que realmente estaba pasando, Zacharias intentó detener a la mujer, quien abordó un auto en el que se encontraban otras tres personas. “No quería que el coche se alejara, así que corrí y me puse delante. Se me echaron encima y caí sobre el capó, y me aferré a él”, narró la dueña de Onix sobre su intento de detener a los secuestradores de su perro.

Las autoridades han determinado que el vehículo en el que huyeron los secuestradores es un sedán marca Kia, modelo Forte, al que le falta un rin. Mientras continúan las averiguaciones para dar con el paradero de Onix, la mujer ha publicado la desaparición en el sitio lost.petcolove.org, esperando obtener alguna información que la lleve a encontrarse con su querida mascota. También, ofrece una recompensa por el retorno del animal.

Aunque Zacharias pidió ayuda a las personas a su alrededor, no consiguió apoyo. Los secuestradores la sacudieron del capó del vehículo al retroceder y avanzar repetidas veces, luego aceleraron para que se soltara, lo cual quedó capturado en un video que se hizo viral. “Me siento perdida y sola sin él. Es mi amigo, mi acompañante… Va a trabajar conmigo, hacemos de todo y de repente se ha ido”, dijo la mujer, quien se encuentra desconsolada ante la pérdida de su perro.

Si tiene alguna información sobre el paradero de Onix o las personas involucradas en el secuestro del perro, comuníquese al departamento de Policía de Los Ángeles, marcando el número: (877) 275-5273.