Le negaron la entrada a EE. UU. y años después consiguió la ciudadanía con este trámite

Muchas personas consideran que tras haber violado las leyes migratorias en Estados Unidos ya no tienen ninguna posibilidad de obtener la green card o convertirse en ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, una ecuatoriana compartió su historia y cuál fue el trámite que tuvo que llevar a cabo para que el país norteamericano volviera a admitirla.

A través de su cuenta de TikTok @unamanabaenmiami, una mujer latina compartió en detalle cómo fue su historia. Dijo que cuando cumplió diecisiete años decidió irse a vivir a EE. UU., animada ya que su hermana ya se encontraba en el país norteamericano estudiando. Si bien su mamá le insistió en esperar a obtener la visa de estudiante, como ello llevaba más tiempo, partió con la documentación de turista.

Cuando llegó a Estados Unidos comenzó a estudiar. Tras seis meses, de acuerdo con las leyes migratorias, debía volver a su país de origen, pero decidió que prefería quedarse viviendo ilegalmente, lo que hizo durante dos años y medio. En su momento vivía con su hermano y hermana, pero ambos formaron una familia y ella, para no regresar a Ecuador, se fue a vivir con una tía.

Tiempo después comenzó a extrañar mucho su país, se sentía deprimida, pero sabía que si regresaba a Ecuador no iba a poder volver al país norteamericano. Aun así, finalmente tomó la decisión de viajar a Latinoamérica. Posteriormente, un exnovio comenzó a buscarla y le dijo que podía ayudarla a regresar a EE. UU. para que comenzaran una relación sentimental. Se casaron antes de que ello sucediera y comenzaron el trámite para que ella obtuviera la green card.

Cuando finalmente tuvo la cita para seguir con su trámite para la residencia permanente el cónsul comenzó a cuestionarle cuáles habían sido sus entradas y salidas del país y, al descubrir que había estado ilegalmente en el territorio, le informaron que tenía negada la entrada a Estados Unidos por diez años.

Su esposo tomó la decisión de ir a vivir con ella a Latinoamérica. A pesar de este inconveniente, la historia no terminó ahí. Se asesoraron para poder revertir la negación a través de un trámite que se conoce como perdón y tiene un costo aproximado de US$800, detalló. Según la creadora de contenido, su esposo argumentó que ella era menor de edad y no sabía lo que estaba haciendo, pero no funcionó. Las autoridades respondieron que, dado que ya tenía dieciséis años, ya sabía lo que hacía. Volvieron a intentarlo un par de veces y le negaron la posibilidad.

Latina obtuvo la ciudadanía estadounidense tras un veto de 10 años

La tiktoker ecuatoriana continuó con su relato diciendo que, tras cuatro años de matrimonio, tuvieron a su primer hijo que pudieron registrar como ciudadano estadounidense debido a la ciudadanía de su papá. Cuatro años después tuvieron una segunda hija que también es estadounidense.

Posteriormente, buscaron a su esposo para que volviera a trabajar en Estados Unidos y le pidió a su mujer que se acercara nuevamente al consulado para buscar, ya no la residencia permanente, sino la visa. Ella al principio no quiso hacerlo, pero finalmente decidió acudir a la cita en donde presentó los pasaportes de su familia como ciudadanos americanos, además de justificar un viaje a Los Ángeles. Todo ello le valió obtener la visa por diez años.

La ecuatoriana no brindó más detalles sobre cuál fue el proceso que siguió una vez que obtuvo la visa para poder volver a viajar a Estados Unidos. Sin embargo, en otro video compartió que ya cuenta no solo con la residencia permanente sino con la ciudadanía y hoy vive en Miami con toda su familia. La tiktoker dijo que la intención de su video era dar ánimos a las personas que están llevando un trámite migratorio y sienten que los tiempos de espera son muy largos y que no podrán conseguir lo que desean.