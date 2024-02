Le llegó el permiso de trabajo de Estados Unidos, pero con un error fatal

Millones de personas en el mundo sueñan con la posibilidad de trabajar en Estados Unidos para ganar en dólares y tener una mejor calidad de vida, además de apoyar a sus familias. El proceso para obtener un permiso y laborar legalmente en el país norteamericano implica cumplir con ciertos requisitos, además esperar la respuesta. Pero, qué pasa si eso sucede si se obtiene la autorización, pero hay un error en el documento. Eso le sucedió a un usuario en TikTok que compartió su curiosa historia.

Samuel Caicedo, con la cuenta de TikTok @samuelcaicedo53, compartió un video en la red social en la que se puede leer "cuando te llega el permiso de trabajo", acompañado de una bandera de Estados Unidos y otra colombiana. Mientras en las imágenes se le puede ver mientras abría la carta que recibió por parte de las autoridades de trabajo. Sin embargo, según relató, el documento tenía un importante error.

"Ya me llegó mi permiso de trabajo. Pero ahora cómo le digo a mi jefe que quiero trabajar con mi nombre real, que yo no me llamo Messi Ronaldo Junior. Que chicharrón, yo apliqué con los Mickey Mouse. No, ese man no me va a entender. Y cuando me llame la migra qué", expresó. Claramente, se trata de un video en broma en la que el colombiano se mofa sobre su estatus en Estados Unidos.

Es por ello que entre los más de 100 comentarios que tiene su publicación muchos le comparten su historia de cómo obtuvieron su permiso de trabajo, mientras que otros le piden que explique cómo fue que él logró este trámite, lo cual hace en un segundo video.

Colombiano explica cuál fue el proceso para obtener su permiso de trabajo en Estados Unidos

Tras las peticiones de los usuarios para que compartiera cuál fue el proceso que siguió para obtener su permiso de trabajo en Estados Unidos, el usuario

realizó un segundo video para la comunidad de TikTok en el que lo primero que hizo fue dejar claro que no es un experto en procesos migratorios, únicamente se decidió a hablar sobre su propia experiencia.

Mencionó que ingresó a EE. UU. hace año y medio, y cuando lo hizo le comentaron que tenía que tramitar la solicitud de asilo antes de cumplir un año en el país, que de no hacerlo iba a enfrentar consecuencias. Entonces, lo primero que pensó fue contratar a un abogado, pero tras investigar se dio cuenta de que no podía pagarlo.

Durante su investigación se enteró sobre un paralegal de inmigración, es decir un programa a través del cual se brinda ayuda a los migrantes para que conozcan y usen las leyes de Estados Unidos a su favor. Se puso en contacto, les contó su caso y todos sus datos.

Tras la primer parte del trámite recibió el documento I-797C a través del cual, además, pudo obtener su licencia. En ese papel venían los detalle para que, en dos semanas, se presentara a una cita para la toma de sus datos biométricos. Posterior a ello tuvo que esperar 180 días tras los cuales recibió una notificación para comenzar su aplicación y obtener su permiso de trabajo.

Se contactó nuevamente con el paralegal de inmigración y ellos se encargaron de realizar el trámite para solicitar el permiso de trabajo y la tarjeta de seguridad social que recibió quince días después. Compartió además que durante todo el proceso gastó alrededor de US$1.300.