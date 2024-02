Le habían dado asilo en EE. UU., pero luego la detuvieron por una alerta falsa del ICE

El estatus de asilo en Estados Unidos no es fácil de conseguir. Las personas interesadas en esta figura de migración tienen que demostrar temor de persecución en su país de origen, y en algunos casos esperar años antes de obtener una respuesta afirmativa. Por ello, cuando una madre de El Salvador obtuvo su aprobación, se sintió aliviada. No se imaginaba que posteriormente tendría que ir presa como consecuencia de una alerta falsa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Jessica Barahona-Martínez brindó su testimonio al medio Telemundo. Compartió que huyó de la persecución en su país natal, El Salvador, y en 2016 solicitó asilo en Estados Unidos. Sin embargo, un año después fue arrestada por el ICE debido a que, por un error, su nombre apareció en el sistema de alertas rojas de Interpol, como si se tratara de una de las fugitivas más buscadas del mundo.

Debido al reporte pasó seis años en la cárcel. Al respecto, Jessica dijo que fue una situación muy dura, aunque siempre guardó la esperanza de que iba a salir: "Viví una tortura en El Salvador y llegar a este país pidiendo refugio y asilo y ver la situación que me estaba tocando vivir de nuevo a causa del problema de El Salvador fue para mí una tortura doble".

Más allá de haber sido arrestada de manera injusta, mientras estuvo en prisión tuvo que pasar por otras difíciles situaciones. Solicitó visitar a su hermana que estaba enferma de cáncer, pero no se lo permitieron: "Algo que me marcó definitivamente fue la pérdida de mi hermana. Lo que yo más anhelaba era poder abrazarla. Verla morir a través de una videollamada fue algo que me impactó".

Según compartió, tras seis años de haber permanecido encarcelada injustamente, al fin pudieron reunirse las pruebas para que pudiera ser liberada. "Fue un momento de muchas emociones encontradas". Y es que, a pesar de que finalmente recuperaría su libertad, sintió miedo sobre lo que enfrentaría afuera.

"Honestamente mi cuerpo empezó a reaccionar mal por qué, como comprenderán, son seis años y pensé, cómo voy a salir de aquí". En su testimonio dijo que habló con su madre y le explicó cuáles eran los temores de estar fuera de la cárcel. "Yo no estaba preparada en ese momento". Afortunadamente recibió la contención de su familia.

Dijo que tanto las oficiales como todas las personas con las que convivió dentro de la cárcel se despidieron de ella con lágrimas en los ojos, algo que, aseguró, a lo largo de su estadía en prisión nunca había visto antes: "Comprendí que la vida, a lo que tú das, la vida también te da a ti".

Desafortunadamente el caso de Jessica no es aislado. Sandra Grossaman, la abogada de la madre de El Salvador, explicó que ha estado luchando contra las alertas falsas por más de 15 años. Aunque dijo que este caso en particular es uno de los ejemplos más atroces que haya visto.

Ante la situación Jessica mandó un mensaje a las autoridades migratorias. Dijo que si bien sabe que la Interpol solo hace su trabajo, hay muchas personas que, como ella, injustamente están encarceladas sin causa alguna.