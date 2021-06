Banco depositó por error mil millones de dólares a una clienta

Una mujer en la Florida se llevó el susto de su vida tras retirar 20 dólares de su cuenta y descubrir que el saldo restante era de US$999.985.855 con 84 centavos, mil millones de dólares, que por supuesto no tenía idea de dónde habían salido.



Julia Yonkowski reveló que sintió mucho miedo al ver semejante cifra en su cuenta bancaria: "me horroricé. La mayoría de personas pensarían que se ganaron la lotería, pero yo estaba horrorizada”, afirmó a un canal de TV en Largo, Florida.(Le puede interesar: ‘Daniela’ de Padres e Hijos responde críticas sobre su aspecto físico)

La mujer también contó que por temor no ha tocado su cuenta bancaria desde que descubrió la monumental cifra, que en pesos colombianos serían casi $3,8 billones.



"He leído historias de gente que usa el dinero y luego tienen que reponerlo. Yo jamás haría eso porque no es mío", explicó al noticiero local del Canal 8.



Lo más curioso de la noticia es que la señora Yonkowski ha intentado comunicarse con su banco por internet y teléfono sin éxito alguno para devolver el dinero y entender el procedimiento formal para estos casos, pero que salvo grabaciones y correos automáticos no ha logrado su cometido. ​(De su interés: ¿Es verdad que las deudas prescriben y ya no tengo que pagarlas? Le resolvemos la duda)