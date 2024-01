Latina visitó California y mostró las locaciones reales de la serie de Hannah Montana

Hannah Montana, el personaje interpretado por Miley Cyrus, sigue vigente en el corazón de quienes vieron esta serie de Disney Channel, la cual tuvo cuatro temporadas, entre 2006 y 2011, y dos películas. Un revelador video de una joven latina en el que comparte algunas locaciones en donde estuvo este personaje, se ha convertido en una sensación de TikTok.

Por varios años, Miley Cyrus dio vida a Miley Stewart, una adolescente de Tennessee con una doble vida, por un lado, es una persona normal que vive en Malibú, California, y por otro, es una súper estrella pop llamada Hannah Montana. Esta serie y las películas Hannah Montana & Miley Cyrus: Lo mejor de ambos mundos en concierto y Hannah Montana: La película, forman parte de la cultura pop, como queda claro en TikTok, en donde un video que revela una de las locaciones más importantes de la historia suma 142.800 visualizaciones.

“POV: Vas a Santa Monica Pier y solo puedes pensar esto…”, dice el video que muestra la icónica entrada al muelle, al ritmo del tema The best of both worlds, el cual formaba parte de la banda sonora de la serie. Esta locación aparece en Hannah Montana: La película, justo cuando el personaje de Miley Cyrus trata de resguardar su personalidad secreta, al mismo tiempo que trata de llegar a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga.

Para huir de un paparazzi y llegar al cumpleaños 16 de su amiga, Hannah Montana baja de la limusina en la entrada del muelle de Santa Mónica. Sin embargo, al presentarse en su personalidad famosa eclipsa a su amiga, quien le dice que nunca podrá perdonarla y, aún molesta, habla con el periodista.

En Santa Mónica se grabó una de las escenas más recordadas por los fans de Hannah Montana. Foto: disneyplus.com y TikTok @norbysrc

Nostalgia por Hannah Montana en TikTok



La joven latina creadora de contenido, quien se llama Norbys Andreina, recalcó en su posteo “Santa Monica Pier: Imposible no pensar en Hannah Montana”. Al momento, el video acumula 15.800 me gusta y más de un centenar de comentarios llenos de nostalgia por la serie infantil.

El video publicado por la usuaria @norbysrc, despertó los recuerdos de muchas personas en la plataforma, quienes compartieron su emoción por Hannah Montana. “¿Qué? Fui a Santa Mónica y no me recordé que ahí se hacía la serie jajaja tengo que volver”, “Algún día iré, lo manifiesto”, “Es precioso, todo el rato que estuve ahí estuvo sonando esa canción en mi cabeza”, fueron algunos de los comentarios de la gente tras mirar la publicación viral.