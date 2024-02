Latina trabaja en EE. UU. sin saber inglés e impactó por la dura situación que vivió

¿Cuál es el primer obstáculo al mudarse a un lugar con un idioma diferente? Una mujer latina que trabaja en Estados Unidos, expresó de una manera muy divertida una situación muy común que enfrentan los inmigrantes al llegar a este país y el video no tardó en volverse viral.

Aunque la comunidad latina en Estados Unidos es muy grande y hablar español es muy común entre este sector de la población, también es cierto que hay muchos empleos que exigen dominar el inglés y esto no resulta tan sencillo para algunos, al menos durante los primeros meses de su llegada.

El video que expone lo que pasa al no saber inglés en Estados Unidos



La usuaria de TikTok @Truelatina, quien ha creado una comunidad en esta red social, con más de 106.000 seguidores, constantemente comparte desde su perspectiva muchas de las situaciones a las que se enfrentan los latinos en el país de las barras y las estrellas. Y en uno de sus más recientes publicaciones contó una penosa situación en su trabajo que la hizo huir al baño.

Durante el video, la tiktoker narra que estaba en su trabajo atendiendo a una clienta cuando de pronto su computadora se quedó pasmada, por lo que no supo cómo explicarle en inglés lo que estaba pasando y decidió correr al baño, desde donde grabó su experiencia entre risas.

El cómico momento no pasó desapercibido y de inmediato sus seguidores se dieron a la tarea de compartir sus experiencias similares, entre las cuales destacan: “Una señora me preguntó qué tipo de carne venía en una ensalada y como no sabía decir vaca, le respondí diciendo ‘carne de mu’ y con mis deditos en la cabeza”; otra usuaria contó que “una vez me tocó decir sopa de pato pero como no recordaba cómo decir pato dije, es como sopa de pollo pero no es pollo, es sopa de cuack cuack”.