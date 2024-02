Latina se mudó a Canadá y reveló una complicación con el inglés, muchos la apoyan

Si alguna vez ha pensado en mudarse de país, debe considerar que,

entre las complicaciones que pueden existir al cambiar de vida, sobre todo si se va a un sitio con un idioma diferente, está la barrera del lenguaje, pues aunque las personas pueden aprender a hablarlo, las expresiones suelen no ser tan efectivas en una segunda lengua, y el TikTok de una latina que se mudó a Canadá lo reafirma.

La migración de latinoamericanos a Canadá se ha extendido por décadas y actualmente sigue en aumento, así lo ha dado a conocer Estadísticas Canadá a través de RCI Radio Canadá. También puntualizó que un gran porcentaje de las personas que llegan a vivir a este país lo hacen a través de los programas de inmigración económicos; otros por reunificación familiar y muchos más a través del refugio.



Pero sea cual sea el motivo, lo cierto es que comenzar una nueva vida en un país diferente al de origen implica un proceso de adaptación en el que seguramente enfrentará algunas dificultades, incluyendo las del lenguaje.

La barrera del idioma entre latinos y angloparlantes



Uno de los problemas que encaran las personas cuya primera lengua es el español al mudarse a un país con angloparlantes es el poder expresarse como lo hacen en su lengua materna. Tal como lo dijo la colombiana Dajanna Arévalo a través de su cuenta de TikTok.

Mediante un video que ya ha acumulado más de 700 me gusta, la tiktoker mandó un breve, pero contundente, mensaje con el que se sintieron identificados muchos de seguidores: “cuando eres súper expresiva en español y te encanta hacer chistes, pero ahora no puedes ser tú en inglés y te ves toda aburrida”, dijo.

De inmediato sus seguidores comenzaron a reaccionar al video con comentarios que dejaron claro que muchos de ellos pasaban por la misma situación. De allí destacaron algunos mensajes como: “¡Parce! Nunca me había sentido tan identificado con el video”, “sí, totalmente cierto, aquí es como tener otra personalidad” o “sí soy, ni hablo por no saber inglés, parezco enojada todo el tiempo por no entender”.

Aunque esta no es la primera vez que la mujer colombiana expresa lo complicado que puede ser comunicarse en inglés para ella, ya que a través de su cuenta de TikTok se ha dado a la tarea de compartir videos que remarcan las diferencias que existen respecto a su vida en Colombia y Canadá.



Desde 2023, Dejanna Arévalo ha documentado su proceso de adaptación en el país norteamericano y ha recibido siempre el apoyo de sus amigos y seguidores en sus publicaciones en la red social.